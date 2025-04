Insólito: una youtuber de maternidad fue condenada por torturar a sus hijos

Ruby Franke Su canal de Youtube fue abierto en 2015 y mostraba su vida con sus seis hijos. Redes Sociales

Sin embargo, la situación cambió cuando en septiembre de 2023: su hijo Russell, de entonces 12 años, se escapó por la ventana de la casa de una socia de su mamá -Jodi Hildebrandt- y pidió ayuda a un vecino.

El chico estaba visiblemente desnutrido y con varias heridas abiertas provocadas por la cinta adhesiva que llevaba en las muñecas y los tobillos. Su relato y una investigación por parte de la policía develaron una oscura trama detrás de la ambición de Franke.

El testimonio de la hija mayor

Shari Franke, la hija mayor de 21 años, publicó en enero de 2025 su libro The House of My Mother (”La casa de mi madre”, en español), donde relata los años de abuso y manipulación psicológica que vivió.

“El lado bueno se mostró en YouTube. Esa fue la versión más buena de Ruby que vi. Pronto aprendí que si iba a pedir algo, mejor lo hacía mientras ella estaba grabando, porque quería que la mostraran como una buena madre y quería caerle bien a la gente. Su versión buena era la más elaborada, la más fabricada”, relató la joven.