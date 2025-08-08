El secreto de Anthony Hopkins para mantenerse activo al filo de los 90 años







El actor de 87 años aún se mantiene activo en la industria y también lo hace en las redes sociales en donde sorprende con sus divertidos videos en los que se lo ve bailar y con una gran sonrisa.

El actor se muestra muy alegre en sus redes sociales Gentileza: RollingStone

Anthony Hopkins, es uno de los actores de cine más prestigiosos de la actualidad. Reconocido por protagonizar películas icónicas como "El Silencio de los Inocentes" (1991), en donde interpretó al temible Hannibal Lecter, parece que el paso del tiempo es algo que no le afecta. A sus 87 años, aún se mantiene activo en la industria y también lo hace en las redes sociales en donde sorprende con sus divertidos videos en los que se lo ve bailar y con una gran sonrisa.

Uno de los posteos más recientes que realizó el actor fue a principios de julio a través de su cuenta de Instagram en donde acumula casi 6 millones de seguidores. En el mismo se lo vio cantar y bailar mientras simulaba tocar una guitarra, un momento que causó furor. El posteo recibió comentarios como: ”Siempre será joven con esa actitud"; ”¡Qué gran sentido del juego, humor y alegría!” y “Eres feliz de tener un hijo en ti. Lo sé porque soy yo mismo. Te adoro“.

Video Anthony Hopkins bailando en instagram El video que publicó el actor en su cuenta de Instagram @anthonyhopkins Cuál es el secreto detrás de su vitalidad Según contó en 2021 una entrevista con GQ, el buen humor es su principal fuente de energía: “Necesitamos reírnos de la vida. Y con razón, supongo. La vida es dura. El mundo es un lugar salvaje, pero la vida tiene su belleza”, comentó.

Por otro lado, reveló que hace algunos años dejó de comer azúcar: “No comía comida chatarra, pero me gustaban los dulces. Y ya no. Basta. Ya ni siquiera como miel. Pero no, me siento más sano. Me siento más despierto”.

Además, esta alimentación saludable la combina con un buen descanso, algo esencial para poder dar su mejor versión al despertar: “También me acuesto temprano”, señaló. Al mismo tiempo, comentó que otro motivo importante que lo ayudó a sentirse mejor fue dejar de consumir bebidas alcohólicas, ya hace más de 50 años.

anthony-hopkins.jpg Otra de las razones que lo llevaron a desintoxicarse fue su conexión con la religión. “Todavía no puedo creer que mi vida sea lo que es porque debería haber muerto en Gales, borracho o algo así", declaró en referencia a la dura batalla que tuvo en el pasado contra la depresión y el alcoholismo. Sin embargo, reveló que su principal motor es su profesión: “El trabajo me mantiene vivo. Me encanta trabajar. Me encanta ser actor. Me encanta la actividad. Me encanta el proceso de preparar un papel. Eso mantiene mi cerebro neurológicamente activo”

