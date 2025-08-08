Juicio de Julieta Prandi: pidieron hasta 50 años de prisión para Claudio Contardi y le prohibieron salir del país

La solicitud de la pena lo hizo la querella, mientras que el fiscal de la causa pidió 20 años. Se deberán evaluar las pruebas para luego emitir el veredicto, la semana próxima.

Luego de finalizadas las jornadas del juicio de la modelo Julieta Prandi contra su exmarido, el empresario Claudio Contardi , trascendió que se le prohibió al acusado salir del país y que la querella pidió una pena de hasta 50 años. El veredicto se conocerá el miércoles de la semana próxima.

La prohibición de salir del país quedó determinada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. En tanto, el fiscal Cristian Fabio , a cargo de la acusación, solicitó 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata .

Por su parte, la defensa de Contardi dijo que todo el proceso judicial debe ser declarado nulo. Ahora, los magistrados deberán evaluar las pruebas y emitir su veredicto al respecto, que se dará a conocer el próximo miércoles.

Al finalizar la audiencia, el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños , dijo a la prensa: “Fue tremendo, desgarrador, se quebró, salió, está llorando, salieron las amigas a contenerla, fue muy fuerte. Contardi se retiró a una sala contigua, ella dio sus últimas palabras muy sentidas”.

Y agregó: “Hubiera preferido que se ordene la detención preventiva, pero son criterios. Julieta se descompuso, salieron las amigas, explotó, son 11 años de padecimientos más el calvario judicial ”.

Contardi enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la conductora en 2021 ante la UFI N°4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio.

Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del primero de los dos hijos de la pareja- y marzo de 2018. La relación se disolvió formalmente un año después.

El padre de Julieta Prandi habló de su exyerno y confió en que se va terminar con "este calvario"

En las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, el padre de la modelo y conductora Julieta Prandi, Eduardo, habló este viernes del comportamiento de su exyerno y de lo que vive la familia con la causa. En esa línea, le dijo a la prensa que confía en que "se va a terminar este calvario", según las imágenes de C5N.

"Confío en que todo va a salir bien y se va a terminar de una vez por todas con todo este calvario", expresó Eduardo Prandi a los periodistas a las afueras del Tribunal en el último día del juicio de su hija contra su exmarido Claudio Contardi, en una causa por abuso sexual agravado y violencia psicológica.

“Lo miré con desprecio, lo único que merece, y lástima. Sus manipulaciones, siempre lo mismo. Los alejó a todos de todos. No le dejó familia, amigos, padre, nada. Tiene que pagar”, expresó.