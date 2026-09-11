Murió un hombre de 30 años tras ser atropellado por un colectivo en avenida Santa Fe + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió este viernes por la mañana en Retiro. La víctima fue embestida por una unidad de la línea 152 y murió en el lugar. Un pasajero sufrió heridas leves.

Así quedó el colectivo tras el impacto

Un hombre de 30 años murió este viernes por la mañana luego de ser atropellado por un colectivo de la línea 152 en la avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Retiro. El siniestro se produjo entre las calles Suipacha y Carlos Pellegrini y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, el peatón falleció en el lugar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras recibir el aviso, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó hasta la zona y constató el fallecimiento. Además, los médicos asistieron a uno de los pasajeros que viajaba en el colectivo, quien presentó lesiones de carácter leve.

Por el momento, las circunstancias que derivaron en el accidente no fueron determinadas. Los investigadores trabajan para establecer cómo ocurrió el impacto y si pudo haber intervenido algún desperfecto mecánico en la unidad.

La investigación y el operativo tras el accidente En el lugar también trabajó la Policía de la Ciudad, que puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de episodios. Como parte del procedimiento, se instaló una carpa de resguardo, un gazebo móvil utilizado en la vía pública cuando se produce el fallecimiento de una persona.

Tras recibir el aviso, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó hasta la zona y constató el fallecimiento. SAME /Microsoft Mientras avanzan las pericias, se prevén demoras en el tránsito de la zona, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores optar por recorridos alternativos.

Por otra parte, el SAME indicó que al chofer del colectivo se le aplicará el procedimiento denominado “Factor Humano”, destinado a evaluar las decisiones, conductas, posibles errores u omisiones de las personas involucradas que pudieran haber contribuido al desarrollo del siniestro. Las tareas de los efectivos y peritos permitirán reconstruir la secuencia del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas Policiales

Colectivos

Retiro