ARCA y el monotributo: paso a paso cómo consultar y regularizar tus deudas fiscales

Los contribuyentes pueden revisar su situación, calcular intereses y elegir distintas alternativas para ponerse al día sin tener que dejar de facturar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que los monotributistas cuentan con distintas herramientas online para revisar el estado de sus obligaciones y corregir atrasos antes de que se acumulen durante varios meses.

El procedimiento puede llevarse a cabo desde la página web o a través de aplicaciones móviles . Ahí mismo es posible conocer los períodos pendientes, calcular lo adeudado y elegir entre diferentes modalidades de pago según la situación de cada contribuyente.

Para comprobar si existen períodos impagos hay que ingresar con Clave Fiscal al servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA)” . Dentro de esa herramienta se puede consultar:

La CCMA permite consultar períodos impagos, intereses y el estado de la cuenta.

El Monotributo vence habitualmente el día 20 de cada mes . Si el pago se hace después de esa fecha, no alcanza con cancelar solamente la cuota original, ya que también deberán abonarse los intereses generados por el atraso. La excepción corresponde al mes de inicio de actividades, cuando el primer pago puede hacerse, por única vez, hasta el último día de ese período.

De todas formas, tener una deuda tampoco impide automáticamente seguir emitiendo facturas, ya que el contribuyente puede continuar facturando mientras no acumule 10 meses consecutivos de incumplimiento. Por eso en necesario revisar periódicamente la CCMA para detectar atrasos antes de que la situación se prolongue.

El VEP reúne en un solo pago el capital adeudado y los intereses correspondientes. Pexels

Cómo generar el VEP y abonar capital más intereses

Una vez identificada la deuda, una de las alternativas es cancelarla a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP). El comprobante puede generarse directamente desde la CCMA por el monto total adeudado. El importe va a incluir tanto el capital pendiente como los intereses generados por el atraso.

También existe la posibilidad de crear el VEP desde el servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” dentro de la página de ARCA. Una vez generado, el contribuyente puede abonarlo por distintos medios:

código QR con billeteras virtuales habilitadas

homebanking

Red Banelco

Pago Mis Cuentas

También puede gestionarse el pago desde el celular a través de ARCA Móvil o Mi Monotributo. Otra alternativa es adherir la obligación al débito automático desde una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, lo que permite reducir el riesgo de nuevos atrasos.

Los planes de facilidades permiten regularizar saldos de forma gradual según cada caso. Pexels

Cómo financiar tu deuda en hasta 20 cuotas sin anticipo

Quienes no puedan cancelar todo el saldo de una sola vez pueden recurrir a un plan de facilidades de pago, la gestión se realiza por el servicio “Mis Facilidades”, esquema que permite financiar determinadas deudas del Monotributo en hasta en 20 cuotas. Una de sus características principales es que no exige hacer un pago a cuenta previo.

De esta manera, el contribuyente puede distribuir el saldo pendiente en varios vencimientos sin tener que abonar todo a la vez. Pero, antes de adherirse es importante revisar exactamente de cuanto es el monto total adeudado, los intereses acumulados, la cantidad de cuotas elegidas, las condiciones del plan y los vencimientos posteriores.

La alternativa adecuada va a depender de la situación financiera de cada monotributista y, si el saldo puede pagarse inmediatamente, el VEP permite cancelar la deuda completa. Si el monto es muy alto, “Mis Facilidades” ofrece una opción para regularizarlo de forma gradual.