Feriado el martes 27 de octubre: ¿qué localidades de la provincia de Buenos Aires quedan afectadas?

Varios vecinos bonaerenses podrán contar con una jornada ideal para descansar antes de dar inicio a noviembre.

Estos rincones bonaerenses podrán disfrutar de un descanso en el cierre de octubre.

El martes 27 de octubre será un día no laborable para parte de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires . La fecha forma parte del calendario de feriados locales y permitirá disfrutar de un descanso en plena semana, aunque la medida no alcanzará a todo el territorio bonaerense.

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El Gobierno provincial confirmó las fechas especiales de octubre mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial . La disposición también establece cómo funcionarán las dependencias públicas y qué condiciones regirán para las actividades privadas.

Las localidades que tendrán asueto el martes 27 de octubre son Alberti y la ciudad de Nueve de Julio . Ambas celebrarán sus aniversarios fundacionales, aunque el alcance del descanso será diferente en cada caso.

Estos vecinos bonaerenses tendrán la oportunidad de tener un descanso cerca del final de octubre.

En Alberti , la medida corresponderá a todo el partido por el 149° aniversario de su fundación, ocurrida el 27 de octubre de 1877. La localidad nació por iniciativa de Andrés Vaccarezza, quien impulsó su desarrollo cerca de las vías del Ferrocarril Oeste.

Nueve de Julio cumplirá 163 años desde su creación, el 27 de octubre de 1863, por iniciativa del coronel Julio de Vedia. A diferencia de Alberti, el día no laborable alcanzará exclusivamente a la ciudad cabecera y no se extenderá a las demás localidades del municipio.

Las dos fechas quedaron establecidas mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense. La Municipalidad de Nueve de Julio también confirmó el asueto a través del Decreto 1232/2026.

Cómo funcionarán los servicios públicos

Durante el martes 27 de octubre, las dependencias de la administración pública provincial alcanzadas por la medida no tendrán atención habitual. En Nueve de Julio, el decreto municipal también contempla el descanso para los empleados de la administración local.

Las sucursales del Banco Provincia ubicadas en los lugares comprendidos permanecerán cerradas para la atención presencial. De todas maneras, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos y los servicios de banca digital.

Para quienes trabajan en comercios, industrias y demás empresas privadas, el descanso será optativo. Los supermercados, restaurantes y otros establecimientos podrán abrir normalmente, ya que cada empleador decidirá si mantiene la actividad o concede el día libre.

Los servicios municipales podrán tener modificaciones según las disposiciones de cada comuna, especialmente en los horarios de algunas prestaciones. Las guardias de emergencia continuarán funcionando para atender situaciones urgentes.

Ambas localidades tendrán un freno en la actividad pública y las sucursales del Banco Provincia. Freepik

Los próximos feriados en la provincia de Buenos Aires

El calendario bonaerense continuará con otras dos fechas locales durante octubre. El miércoles 28 será el turno de Leandro N. Alem, mientras que el sábado 31 le corresponderá a Benito Juárez. En ambos municipios, los asuetos estarán relacionados con sus respectivos aniversarios fundacionales.

En noviembre habrá nuevas jornadas de descanso. El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el miércoles 11 habrá otra fecha especial exclusiva para la provincia de Buenos Aires, también relacionada con la presencia del pontífice.

El siguiente feriado nacional llegará el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. La celebración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845.

En diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, seguido por el feriado nacional del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El último feriado del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad.