Juicio contra Pity Álvarez: cinco testigos declaran por el crimen en una nueva audiencia

Entre los declarantes habrá vecinos y personas que pertenecían al entorno del artista. Será la segunda jornada de las 11 programadas entre agosto y septiembre.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez continuará este miércoles desde las 9:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado por el asesinato de Cristian Díaz , ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano .

Durante la nueva audiencia está previsto que declaren cinco testigos vinculados con el expediente . Entre ellos habrá vecinos y personas que pertenecían al entorno del músico al momento del hecho.

Los convocados son Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, Agustina Inbernoz , quien era pareja del cantante, y Raúl Inbernoz , padre de la joven.

Durante la audiencia del lunes, Álvarez anticipó que declararía en otra instancia del debate. La jornada también estuvo marcada por diferentes episodios protagonizados por el músico: se quedó dormido, roncó y no pudo recordar su número de DNI .

En esa primera audiencia, además, el cantante fue absuelto por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas que involucraban a su amiga Florencia Batalla y a su mánager, Claudia Crespo .

La defensa del artista quedó en manos del defensor oficial Javier Marino, quien solicitó suspender el comienzo del juicio al considerar que su representado no se encontraba en condiciones de afrontar el proceso. Sin embargo, los jueces rechazaron el planteo y resolvieron avanzar con las audiencias previstas.

Álvarez es juzgado por homicidio. Archivo

Antes del inicio del debate, la defensa también intentó detener las 11 jornadas programadas para agosto y septiembre bajo el argumento de que todavía existían recursos pendientes de resolución y que, de acuerdo con el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación, el juicio no debía comenzar.

La Justicia consideró que Pity Álvarez puede afrontar el proceso

El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, se opuso al pedido y defendió la continuidad del debate. “La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso”, sostuvo.

Además, Abraldes consideró que “la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”.

Para fundamentar su posición, el fiscal hizo referencia a las recientes apariciones públicas de “Pity” Álvarez en recitales, entrevistas y publicaciones realizadas a través de las redes sociales.

El juez Gustavo Goerner, cuyo voto recibió la adhesión de los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, también ratificó que el acusado se encontraba en condiciones psiquiátricas de enfrentar el proceso judicial.

“Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense, cuando se informó que, del análisis integral de la documentación y de las evaluaciones realizadas, surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, indicó la resolución.

El magistrado también advirtió que el desarrollo del juicio no podía quedar condicionado a tratamientos de rehabilitación sin un plazo determinado. En ese sentido, señaló que “bastaría con que aquel se negara al tratamiento o lo entorpeciera, voluntariamente o no, para lograr la postergación indefinida del debate”.

El crimen de Pity Álvarez

La causa investigó lo ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

Según la reconstrucción incorporada al expediente, el músico sacó una pistola calibre 6.35 del bolsillo de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Después de que la víctima cayó al suelo, el acusado efectuó otros tres disparos en la misma zona y posteriormente escapó.

Las heridas provocaron lesiones cefálicas mortales y una hemorragia interna que terminó con la vida de Cristian Díaz. La causa llegó por primera vez a instancia de juicio en noviembre de 2018, aunque el proceso se frenó en 2021 y nuevamente en marzo de 2023 a partir de los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental del cantante.

Con la reanudación del debate y la declaración de nuevos testigos, el tribunal buscará avanzar en la reconstrucción del homicidio y determinar la responsabilidad penal de “Pity” Álvarez en la muerte de Cristian Díaz.