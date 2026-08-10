Quién era Cristian Maximiliano Díaz, el hombre que asesinó Pity Álvarez por una mochila

La Justicia habilitó el debate luego de nuevas pericias y fijó 11 audiencias durante agosto y septiembre. Se espera que Álvarez declare en la primera jornada.

Hoy comienza el juicio contra "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré , en Villa Lugano.

El debate fue postergado ese mismo año por los informes sobre la salud mental del músico. En 2021 se suspendió el proceso y en 2023 volvió a quedar frenado.

En 2026, los peritajes determinaron que Álvarez tiene capacidad suficiente para comprender el proceso y ejercer su defensa. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazó además un nuevo pedido de la defensa para suspenderlo y confirmó el inicio.

El juicio se desarrollará durante agosto y septiembre, con 11 audiencias y alrededor de 70 testigos . Entre ellos estarán Agustina Inbernoz , que acompañaba al artista la noche del asesinato; Carlos Ulises Stiempcich , que se encontraba con Díaz y presenció la discusión; y el sacerdote César Scicchitano Tagle , quien acompañó a al cantante durante su tratamiento. En la primera audiencia está previsto que Álvarez declare .

Díaz tenía 36 años y era conocido en el barrio como "Gringo". Conocía al músico desde hacía tiempo porque ambos vivían en el mismo complejo, aunque su hija Jacqueline Guzzardi se ocupó de aclarar que no eran amigos.

El conflicto inicial por drogas entre Pity Álvarez y Cristian Maximiliano Diaz

El conflicto entre Pity Álvarez y Cristian Maximiliano Díaz venía de antes del homicidio. Los dos se conocían del barrio Samoré.

De acuerdo con la investigación, en una oportunidad el músico necesitaba ir hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas y Díaz se ofreció a acompañarlo. Los dos fueron hasta allí, pero durante el viaje el "Gringo" se habría quedado con la mochila del artista y lo habría dejado solo.

Cuando Álvarez volvió a tenerla, advirtió que faltaban algunas pertenencias y comenzó a señalar a Díaz como responsable.

El episodio generó un enfrentamiento entre ambos que nunca terminó de resolverse. Díaz negaba haberle robado y, según la reconstrucción judicial, consideraba injusta la acusación de Pity. La disputa volvió a aparecer en la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando se cruzaron en el complejo habitacional de Villa Lugano.

Para ese momento, Díaz tenía 36 años. Su hija Jacqueline Guzzardi, que tenía 16 años cuando ocurrió el crimen, siempre se encargó de remarcar que los hombres se conocían, pero no tenían una relación de amistad.

La noche del asesinato

El 12 de julio de 2018, cerca de la 1:30 de la madrugada, Álvarez salió de la Torre 12 B del complejo junto a Agustina Inbernoz. A unos 50 metros se encontraban Díaz y su amigo Carlos Ulises Stiempcich. Cuando se vieron, el conflicto por la mochila volvió a aparecer.

Según la reconstrucción, Díaz se acercó a Álvarez y le recriminó que lo hubiera acusado de quedarse con sus pertenencias. La frase que figura en el expediente sobre el reclamo de la víctima: "Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuándo yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero".

La discusión siguió y comenzó a subir de tono. Díaz desafió a Álvarez a pelear y Stiempcich intentó intervenir para separarlos. En medio del cruce, según los testimonios incorporados a la causa, Díaz le tocó la gorra al músico y realizó un movimiento que fue interpretado como un intento de golpearlo con la cabeza.

Fue entonces cuando Álvarez sacó del bolsillo de su campera una pistola calibre .25, también identificada en la causa como calibre 6,35 milímetros.

Díaz no retrocedió. Frente al arma, le respondió: "Si vas a tirar, tirá, gato". El primer disparo fue efectuado a corta distancia y alcanzó a Díaz en la cabeza. El hombre cayó al suelo. De acuerdo con la acusación, Álvarez volvió a disparar otras tres veces cuando la víctima ya estaba tendida.

Inbernoz quedó paralizada y, según declaró posteriormente, le preguntó al músico: "¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué hiciste?". La misma frase fue escuchada por otros vecinos que se asomaron a ver qué ocurría.

El músico le pidió a Inbernoz las llaves de un Volkswagen Polo y los dos abandonaron el lugar. Durante el trayecto, Álvarez le entregó el arma y le indicó que la descartara. "Tomá, tirá esto", le dijo, según la declaración de la mujer.

"En ningún momento pude negarme a lo que me pedía, estaba aterrada", añadió. Arrojó la pistola en una alcantarilla ubicada sobre la colectora Dellepiane Sur y fue encontrada posteriormente por la Policía durante un rastrillaje.

La fuga continuó hacia Ramos Mejía. Álvarez llegó hasta Pinar de Rocha, donde se presentó para ver un recital de Ulises Bueno. El vehículo utilizado durante la huida quedó abandonado en las inmediaciones del establecimiento.

Cerca de las 6:45, Álvarez se presentó en la Comisaría 52 de Villa Lugano acompañado por su abogado. Antes de ingresar, habló con los periodistas que lo esperaban y dijo: "Lo maté porque era entre él o yo. Era él o era yo. Creo que cualquier animal haría lo mismo".

Empieza el juicio contra Pity Álvarez por asesinato

El juicio oral contra Pity Álvarez comienza este lunes 10 de agosto, ocho años después del asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

La causa había sido elevada a juicio en 2018, pero en 2021 se dispuso la suspensión por motivos vinculados con la salud mental del acusado. En marzo de 2023 volvió a considerarse que no estaba en condiciones de afrontar el debate.

En 2026, la defensa había intentado suspenderlo nuevamente. El tribunal rechazó el pedido y consideró que el músico actualmente tiene las condiciones cognitivas necesarias para comprender la situación, participar de las audiencias y ejercer su derecho de defensa.

El Cuerpo Médico Forense determinó que Álvarez conserva una "reserva cognitiva" suficiente para afrontar las diferentes etapas del proceso. Los jueces también tuvieron en cuenta su actividad pública reciente, que incluyó recitales, entrevistas y otras apariciones.

El cronograma contempla 11 audiencias. Están previstas para los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre.

Se espera la declaración de alrededor de 70 testigos. Entre ellos, aparecen Agustina Inbernoz, que estaba con Álvarez cuando ocurrió el homicidio; Carlos Ulises Stiempcich, que se encontraba con Díaz y presenció la discusión y los disparos; y el sacerdote César Scicchitano Tagle, quien acompañó a Álvarez durante su tratamiento y posterior regreso a la vida en libertad.

La acusación estará a cargo del fiscal general Sandro Abraldes, mientras que la querella es representada por Fernando Burlando y la defensa oficial por Javier Aldo Marino.

Está previsto que Álvarez declare en la primera jornada. En caso de ser condenado al finalizar el juicio, podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión.