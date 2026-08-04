Declara el último custodio de Diego Maradona en una audiencia clave del juicio por la muerte del astro del fútbol

Martín “Chori” Domínguez brindará testimonio sobre los últimos días del exfutbolista durante su internación domiciliaria. El proceso entra en una etapa decisiva.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma este martes un nuevo capítulo con la declaración de uno de los testigos más relevantes: el último custodio que estuvo a cargo de su seguridad durante la internación domiciliaria en Tigre.

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Se trata de Martín “Chori” Domínguez , quien integraba el equipo de vigilancia del exfutbolista junto a otros custodios con los que se alternaba semanalmente. Su testimonio es esperado con atención por las partes, ya que podría aportar detalles clave sobre la rutina y el estado del paciente en sus últimos días.

La audiencia se llevará a cabo desde las 10 en los Tribunales de San Isidro , donde avanza el debate oral tras la anulación del primer juicio. En este contexto, el proceso se encamina hacia su tramo final, con la inminente presentación de la Junta Médica , considerada una instancia central para determinar responsabilidades.

Durante su declaración, se espera que Domínguez reconstruya aspectos de la estadía de Maradona en el barrio cerrado San Andrés, en Benavídez, donde permanecía bajo internación domiciliaria hasta su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020 , a los 60 años.

En el juicio están imputados siete profesionales de la salud por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual , que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión .

La audiencia se llevará a cabo desde las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde avanza el debate oral tras la anulación del primer juicio. AN

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, además de médicos y responsables del sistema de cuidados domiciliarios.

En paralelo, la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados, aunque ese proceso permanece postergado por cuestiones judiciales aún sin resolver.

Un testimonio con peso propio

La declaración del custodio cobra especial relevancia luego de las inconsistencias detectadas en testimonios previos. De hecho, uno de los integrantes del equipo de seguridad fue detenido por falso testimonio durante el proceso anterior.

En ese contexto, la palabra de Domínguez podría resultar determinante para reconstruir con mayor precisión las circunstancias que rodearon los últimos días de Maradona y aportar elementos a un expediente que se acerca a su definición.