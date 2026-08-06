Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara por primera vez el enfermero acusado

Se trata de Ricardo Almirón, quien ya asistió anteriormente a los Tribunales de San Isidro. Él era el encargado de controlar los signos vitales del astro del fútbol.

Se trata de Ricardo Almirón, contratado por una empresa subcontratada por Swiss Medical para ofrecer servicios durante el tratamiento domiciliario.

En el segundo juicio por la muerte del astro Diego Maradona , este jueves declarará por primera vez el enfermero señalado, junto a otros seis profesionales, como responsables el fallecimiento del exfutbolista. Se trata de Ricardo Almirón, quien ya asistió a los Tribunales de San Isidro y hablará "de manera cronológica" sobre su labor el último día que el deportista estuvo vivo.

Almirón fue contratado por Medidom, la empresa subcontratada por salud Swiss Medical para ofrecer servicios durante el tratamiento domiciliario que Maradona recibió del 11 al 25 de noviembre de 2020 en la casa privada de Tigre.

Para la fiscalía, el hombre de 43 años era el encargado de cumplimentar registros de enfermería con información que no se corresponde con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”.

Uno de sus abogados defensores, Franco Chiarelli , explicó que su cliente no responderá preguntas de las partes, aunque sí contestará las formuladas por su propio letrado . En esa línea detalló que Almirón expondrá “de manera cronológica y ordenada sus guardias y su último día, durante la noche del 24 al 25 de noviembre de 2020, de 19 a las 6.30 de la mañana”.

Será la tercera vez que Almirón concurra a los Tribunales de San Isidro , luego de participar en la audiencia de los lineamientos de apertura, realizada el 14 de abril, y en la última jornada del debate.

A diferencia de la otra enfermera acusada, Dahiana Gisela Madrid, Almirón controlaba los signos vitales de Maradona, según los registros de enfermería y en el grupo de Whatsapp en el que se volcaban actualizaciones sobre el paciente.

Almirón controlaba los signos vitales de Maradona, según los registros de enfermería. X

Juicio por la muerte de Maradona: un custodio reveló que el exjugador apenas comía y no se levantaba de la cama

El deterioro que atravesaba Diego Maradona en los días previos a su muerte quedó nuevamente expuesto durante el juicio por su fallecimiento. Aníbal Domínguez, uno de los custodios que convivió con el exfutbolista durante su internación domiciliaria, declaró que el exjugador comía muy poco, sufría de incontinencia urinaria y permanecía gran parte del tiempo acostado en la cama. Su testimonio formó parte de una nueva audiencia del proceso que investiga la actuación del equipo médico que estuvo a cargo de su tratamiento.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras se recuperaba en una vivienda de Tigre luego de haber sido sometido a una neurocirugía. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio asociado a un edema pulmonar.

Durante su declaración, Domínguez explicó que trabajaba con Maradona desde 2015 y que permaneció junto a él en la casa hasta el 22 de noviembre. Según relató, el estado físico del exfutbolista era preocupante. "Tenía retención de líquido, estaba hinchado", afirmó, al tiempo que recordó que casi no se alimentaba, tenía dificultades para controlar la orina, permanecía durante largas jornadas sin levantarse de la cama y presentaba signos de abstinencia de alcohol.