Juicio por la desaparición de Loan Peña: declaran cuatro testigos clave sobre las primeras horas de la búsqueda

Los declarantes participaron de los primeros rastrillajes de la búsqueda. Uno de los testimonios clave será el de la excoordinadora del SIFEBU.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional , en la ciudad de Corrientes , con la declaración de cuatro nuevos testigos . Entre ellos estarán la excoordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) , María Leticia Risco , y Carlos Alberto Moreira , conocido como “Pachucho” , vecino de 9 de Julio que participó de los primeros rastrillajes.

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Según informaron fuentes judiciales, también fueron citados Cinthia Andrea Grimaldi , médica especialista en tocoginecología y obstetricia, y Martín Leonardo De Cristóbal , comisario mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales .

Las declaraciones apuntarán a reconstruir cómo se desarrollaron las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan , ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal.

Uno de los testimonios centrales será el de María Leticia Risco , quien estuvo al frente del SIFEBU entre 2011 y 2025. Durante la investigación, la exfuncionaria explicó cómo intervino el organismo y de qué manera se activó la Alerta Sofía , el mecanismo utilizado para difundir de forma rápida y masiva la desaparición de niños y adolescentes considerados en situación de alto riesgo.

Su presentación ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes permitirá revisar la actuación del sistema nacional de búsqueda y los operativos que se pusieron en marcha durante los primeros momentos del caso.

El vecino que filmó las primeras huellas

Otro de los testimonios esperados será el de Carlos Alberto Moreira, “Pachucho”, changarín y vecino del barrio Chaquito, en 9 de Julio, quien se incorporó de manera espontánea a los rastrillajes.

Moreira declaró que tomó conocimiento de la desaparición cerca de las 18.30 del 13 de junio. Entonces avisó al viceintendente de 9 de Julio, Luis Alberto “Beto” González, y comenzó a buscar al niño junto a él. Según su relato, los recorridos se prolongaron hasta aproximadamente las 2 de la madrugada.

Al día siguiente, cerca de las 9.30, grabó con su teléfono las primeras huellas encontradas sobre la arena mientras recorría la zona con un amigo llamado Cristian.

Más tarde volvió a participar de una búsqueda junto con personal policial y un perro llegado desde Paso de los Libres. Durante ese procedimiento registró nuevas marcas, esta vez sobre el barro.

El testigo aseguró que envió los videos al viceintendente mediante WhatsApp y también afirmó que se cruzó con Laudelina Peña cuando salía del monte, una escena que igualmente quedó registrada.

Además, ubicó al policía retirado Francisco Méndez a caballo mientras colaboraba con el operativo.

Moreira también sostuvo que aquella noche le hicieron firmar un documento sin explicarle claramente su contenido y en condiciones de poca iluminación. Según declaró, conservó los archivos originales de todo el material audiovisual que registró durante la búsqueda.

La médica que atendió a María Victoria Caillava

La tercera testigo será Cinthia Andrea Grimaldi, médica especialista en tocoginecología y obstetricia que atendió a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024, un día después de la desaparición de Loan.

Según la requisitoria de elevación a juicio, la profesional explicó que la entonces funcionaria municipal acudió para retirar los resultados de un control ginecológico anual relacionado con síntomas propios de la perimenopausia.

Ese testimonio tomó relevancia por las diferencias con la declaración de la propia Caillava, quien sostuvo durante su indagatoria que viajó a Corrientes para realizarse un control semestral por nódulos mamarios.

De acuerdo con la fiscalía, esa versión no fue confirmada por Grimaldi.

La médica también declaró que Caillava pidió expresamente ser atendida en Corrientes capital, pese a que también podía atenderse en Goya, debido a que ese día tenía “otros asuntos” que realizar en la ciudad.

La intervención de la Policía Federal

El último testimonio previsto será el de Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Su declaración estará enfocada en la intervención de esa fuerza dentro de la pesquisa y en los distintos procedimientos que desarrolló después de que se denunciara la desaparición del niño.

Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. A más de dos años de su desaparición, su paradero continúa sin conocerse y 17 personas enfrentan el juicio oral en Corrientes por distintos delitos vinculados con el caso.