Comenzó el juicio a Pity Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz en Villa Lugano

El Tribunal Oral N° 29 rechazó el pedido de suspensión de la defensa y dio inicio al debate por el homicidio ocurrido en julio de 2018.

El juicio contra Pity Álvarez comenzó este lunes en los tribunales porteños por el crimen ocurrido en Villa Lugano en 2018.

El juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz comenzó este lunes , luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazara el pedido de la defensa para suspender el debate. El proceso juzga el crimen ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018.

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El músico, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, enfrenta un proceso que había sufrido varias postergaciones durante los últimos años . Las audiencias comenzaron a las 10 y está previsto que se desarrollen 11 jornadas durante agosto y septiembre.

La defensa de Álvarez había solicitado que se frenara el inicio del debate debido a la existencia de recursos pendientes de resolución . El planteo se basó en el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación y buscaba impedir que avanzaran las audiencias previstas.

Sin embargo, el fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, se opuso a la solicitud y sostuvo que el juicio oral constituye precisamente el ámbito destinado a resolver las controversias del expediente y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las partes.

"La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso", sostuvo el fiscal.

La causa por la muerte de Cristian Díaz había sufrido distintas postergaciones desde que llegó a la instancia de juicio.

Abraldes también cuestionó el argumento de que la participación de Álvarez en las audiencias pudiera representar un riesgo debido a su situación actual. En ese sentido, señaló que el músico tuvo recientes reapariciones públicas, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

"La participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido", afirmó.

El tribunal ratificó que Álvarez puede afrontar el proceso

El juez Gustavo Goerner encabezó el voto del tribunal, al que adhirieron los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. Los jueces ratificaron la aptitud psiquiátrica del acusado a partir de las conclusiones elaboradas por el Cuerpo Médico Forense.

"Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense, cuando se informó que, del análisis integral de la documentación y de las evaluaciones realizadas, surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal", sostuvo la resolución.

El magistrado también consideró que el desarrollo del juicio no podía quedar condicionado a tratamientos de rehabilitación de duración indefinida. Según explicó, si el debate quedara supeditado a esa circunstancia, podría generarse una postergación sin plazo determinado.

El proceso también incluye acusaciones por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra otras dos personas.

"Bastaría con que aquel se negara al tratamiento o lo entorpeciera -voluntariamente o no-, para lograr la postergación indefinida del debate", advirtió Goerner. Además, remarcó que el Estado también tiene la obligación de garantizar a las víctimas el derecho a obtener celeridad y justicia.

Cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz

El expediente principal reconstruye lo ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano. Según la investigación, Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión que terminó con un ataque a tiros.

En medio del enfrentamiento, el músico habría extraído de su campera una pistola calibre 6.35 y disparado contra la cabeza de Díaz. Cuando la víctima cayó al suelo, recibió otros tres disparos en la misma zona.

El ataque le provocó lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna. Luego del hecho, Álvarez se dio a la fuga, mientras que la investigación avanzó hasta llegar a la instancia de juicio oral.

La causa había llegado inicialmente a esta etapa en noviembre de 2018, pero posteriormente sufrió nuevas interrupciones. En 2021 y nuevamente en marzo de 2023, el proceso fue frenado a partir de dictámenes del Cuerpo Médico Forense relacionados con la salud mental del músico.

Otros delitos que se juzgarán

Además del homicidio de Cristian Díaz, durante este proceso Álvarez deberá responder por otros hechos ocurridos en noviembre de 2016.

En particular, se lo acusa de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en perjuicio de su mánager y de una amiga.

El inicio del juicio marca así una nueva etapa para una causa que permaneció durante años atravesada por cuestiones vinculadas a la salud mental del acusado y distintos planteos judiciales. Ahora, el tribunal deberá avanzar con las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre y analizar las pruebas incorporadas al expediente.

Burlando habló antes del inicio del juicio

Fernando Burlando, abogado de la querella que representa a la familia de Cristian Maximiliano Díaz, habló con la prensa en los tribunales porteños antes de ingresar a la primera audiencia del postergado juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez.

Acompañado por el abogado Fabián Améndola y por Verónica, expareja de la víctima y madre de su segunda hija, Burlando ratificó ante las cámaras la postura de la familia sobre el proceso. En ese contexto, el letrado sostuvo de manera contundente: “para nosotros la culpabilidad está clara”.

La querella sostiene su posición frente al tribunal mientras se desarrolla el debate oral.