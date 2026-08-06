Declaran cuatro nuevos testigos en el juicio por la desaparición de Loan Peña + Agregar ámbito en









Los declarantes están vinculados a distintas etapas de la investigación. Se cumplieron más de dos años desde la desaparición del niño.

Declaran cuatro testigos en el juicio por la desaparición de Loan.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará este jueves una nueva jornada de audiencias con la declaración de cuatro testigos vinculados a distintas etapas de la investigación. Entre ellos figuran un especialista en odorología forense, un efectivo policial, un exjefe de la Prefectura y otro testigo convocado por el tribunal.

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De acuerdo con información confirmada por fuentes del caso, comparecerán ante el Tribunal Mario Rolando Rosillo, Silvio Oscar Acuña, Jorge Mario Medina y Reinaldo Waldir Nake.

Pericias, rastrillajes y operativos de búsqueda Rosillo estuvo al frente de la pericia odorológica realizada sobre la camioneta Ford Ranger y el Ford Ka pertenecientes a los imputados Carlos Pérez y María Victoria Caillava, una de las medidas periciales incorporadas durante la investigación.

Hay al menos 10 imputados en el caso Loan. Archivo Por su parte, Silvio Oscar Acuña, integrante de la fuerza policial, declarará sobre distintos aspectos que ya expuso durante la etapa inicial del expediente. Entre ellos, se referirá a los rastrillajes, el operativo de búsqueda, la falsa alarma y otros procedimientos llevados adelante tras la desaparición del niño.

En tanto, Reinaldo Waldir Nake prestará declaración en calidad de exjefe de la Unidad de Goya de la Prefectura, cargo que ocupaba cuando ocurrió la desaparición de Loan. La ronda de testimonios concluirá con la exposición de Jorge Mario Medina.

Qué ocurrió en la audiencia anterior Durante la audiencia del miércoles 5 de agosto, el Tribunal escuchó el testimonio de uno de los acusados, Nicolás Gabriel "Americano" Soria. Ese mismo día también declararon Santiago Molina, vecino de 9 de Julio; el perito Gustavo Guillermo Romero; y Ángel Duarte, exjefe de Antonio Bernardino Benítez, otro de los imputados en la causa. Entre los principales imputados figuran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel “Fierrito” Ramírez, señalados por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024, luego del almuerzo realizado en la casa de su abuela Catalina, desde donde fue visto por última vez en la zona del naranjal. La investigación también alcanza a otros diez imputados: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.