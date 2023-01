Crimen de Fernando Báez Sosa: declararon los médicos forenses

También declararon los médicos forenses que detallaron una a una las lesiones que recibió Fernando ese 18 de enero de 2020. "Nunca vi algo semejante", expresó el médico Diego Duarte, que luego con la voz quebrada agregó: "El paciente sufrió daño en todo el sistema nervioso central, tanto cerebro, cerebelo, tronco cerebral, no hay una lesión única, son múltiples...la verdad que es muy fuerte siendo padre...".

Los GOLPES que MATARON a Fernando Báez Sosa

Segunda semana del juicio de Báez Sosa: la declaración de los forenses

Vale recordar que en el estudio realizado en la morgue del Hospital de Pinamar el mismo día del crimen, se constataron lesiones internas y externas. Diego Duarte, autor de la autopsia al cuerpo, fue uno de los testigos claves.

Al momento del homicidio, Duarte había informado luego de la autopsia un traumatismo severo de cráneo, un golpe muy fuerte en la cabeza que le provocó un sangrado interno y la muerte inmediata. En términos del expediente, aseguró que Fernando “habría fallecido por paro cardíaco, producido por shock neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo". El golpe, de acuerdo al diagnóstico, causó una “hemorragia masiva intracraneana intra-parenquimatosa sin fractura ósea”.

Esta tarde, ante el tribunal señaló que "las lesiones más importantes fueron en el cerebro" y que "había una impronta de la zapatilla en la cara y el cuello". También detalló que tuvo "un traumatismo de alta energía" y que al haber estado Fernando en el piso, y "aplicar compresión, queda marcada" la patada. Además, Duarte aseguró que la víctima "tenía golpes en el tórax, producto de un golpe directo; también se observó una laceración o desgarro en el hígado".

"Nunca vi nada semejante", expresó el médico al salir del tribunal sobre las lesiones de Fernando.

Carolina Giribaldi Larrosa fue la médica que atendió a Fernando apenas subió a la ambulancia expresó que cuando llegaron "no tenía posibilidad de sobrevida". Luego explicó que "tenía pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso".

"Se tardaron 9 minutos entre el llamado de auxilio, y la llegada al lugar" señaló y relató el panorama que vieron: "Ya estaba fallecido, no tenía ningún signo vital. Tenía bastantes hematomas en el rostro. Uno en particular de zigzag en la mandíbula. Nunca respondió a los estímulos", aseguró.

Por otro lado, sobre las acusaciones contra Virginia Pérez Antonelli, aseguró que en sus 18 años como emergentóloga nunca vio "el deceso de una persona como consecuencia de las maniobras de compresión de RCP".

La declaración de los policías

Además de los forenses, otros testigos fundamentales del juicio en esta jornada fueron policías de Villa Gesell. Javier Collova certificó que los videos obtenidos por la fiscalía sobre las cámaras de seguridad eran "reales" y el efectivo Ramón Rueda confirmó lo mismo.

Por su parte, Pablo Laborde, secretario del Ministerio Público Fiscal que investigó el hecho en instrucción, aseguró que la ropa secuestrada a los imputados en los allanamientos en la vivienda que se hospedaban en Villa Gesell, efectivamente es la misma que llevaban puesta en el momento de la agresión a Fernando.

Es una prueba clave ya que en algunos de esas prendas secuestradas se encontró ADN de la víctima.

Los rugbiers se presentan sin barbijo en la segunda semana del juicio

Al igual que en los últimos días de la primera semana, los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa se presentaron sin barbiijo en el inicio de la segunda semana. Por primera vez, las cámaras tuvieron la posibilidad de registrar las caras descubiertas de los imputados.

Fernando Burlando, abogado defensor de la familia, declaró ante los medios en la previa y aseguró antes del comienzo de la jornada que "Hoy va a ser un día muy duro, muy crudo. El cuerpo de Fernando, habla por sí solo". Además, para el letrado, Fernando llegó al nosocomio sin vida".