Crimen de Agostina Vega: quiénes son las figuras clave del caso que conmociona a Córdoba

Desde el principal sospechoso hasta los familiares y el fiscal de la causa, los protagonistas de una investigación que dio un giro tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

La causa avanza bajo la figura de homicidio y tiene a un único detenido mientras la Justicia reconstruye las últimas horas de la adolescente.

La investigación por el crimen de Agostina Vega reúne a familiares, testigos y funcionarios judiciales que ocupan un rol central en el expediente. La adolescente de 14 años fue hallada muerta en un descampado de Ampliación Ferreyra , en Córdoba, una semana después de haber desaparecido. Con un único detenido y varias líneas de investigación abiertas, la Justicia intenta determinar qué ocurrió desde el momento en que salió de su casa hasta el hallazgo de sus restos.

El nombre que aparece en el centro de la investigación es el de Claudio Barrelier , expareja de la madre de Agostina y único imputado en la causa. De acuerdo con los investigadores, fue quien coordinó el encuentro con la adolescente y también quien pagó el remis que la trasladó hasta las inmediaciones de su vivienda en barrio Cofico.

La fiscalía sostiene que Agostina ingresó a la casa de Barrelier y nunca volvió a salir con vida . Además, el acusado incurrió en distintas contradicciones durante la investigación. Primero negó haber visto a la adolescente, luego aseguró que la joven captada por las cámaras era su hija y finalmente admitió que se trataba de Agostina.

El único detenido fue la última persona que estuvo con Agostina, según la reconstrucción realizada por la fiscalía.

Los investigadores también lo ubicaron en la zona donde apareció el cuerpo mediante la triangulación de antenas telefónicas y por registros vinculados a un Ford Ka negro que habría utilizado durante los días posteriores a la desaparición.

Melisa Heredia, la madre de Agostina

Melisa Heredia, madre de la adolescente, mantenía una relación de amistad con Barrelier después de haber sido pareja. El mismo día de la desaparición participó junto a él de actividades sociales, entre ellas un partido de fútbol amateur y un cumpleaños.

melisa heredia madre de agostina vega La mujer permanece internada mientras atraviesa una delicada situación física y emocional.

Cuando Agostina no regresó a su casa, Heredia comenzó a buscar respuestas y se comunicó con el ahora detenido. Según trascendió en la causa, le preguntó: “Qué te pidió la agos a vos hoy (..) Que me pidió tu num”. Barrelier respondió: “Si la podía llevar a la casa de un amigo (...) Y le dije que no tenía movilidad”.

La mujer sufrió una descompensación antes de conocerse el desenlace de la búsqueda y debió ser internada por un cuadro severo de deshidratación.

Gabriel Vega, el padre que participó de la búsqueda

Gabriel Vega, padre de Agostina y exintegrante de la fuerza policial, se involucró activamente en la búsqueda de su hija. Al enterarse de la desaparición regresó desde Merlo, San Luis, y comenzó a seguir de cerca cada paso de la investigación.

papa-agostina El padre de la adolescente llegó desde San Luis y siguió de cerca cada movimiento de la investigación.

Incluso mantuvo un encuentro con Barrelier antes de que fuera detenido. Sobre esa conversación aseguró: “Yo estuve mano a mano con él y lo grabé. Está la prueba de todo lo que él dice. No puedo contar mucho pero son cosas bastante complicadas”.

Tras el hallazgo de los restos, allegados al hombre señalaron que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Soledad, la mujer mencionada en el expediente

Otra de las personas mencionadas en la causa es Soledad, quien mantiene un vínculo sentimental con Barrelier y actualmente figura como testigo.

Su nombre surgió luego de declaraciones realizadas por la madre de Agostina. “Yo quiero que la investiguen esa mujer. Esa mujer debe tener algo que ver con mi hija. Ella lo apaña mucho. Esta mujer estaba ahí queriéndole salvar las papas en algo a Claudio. Ella ha hablado de mí como si me conociera. Es una amante de Claudio. No sé su apellido, sé que se llama Soledad”, afirmó.

Según la investigación, Barrelier utilizó un vehículo perteneciente a ella, el mismo automóvil que ahora es analizado por los investigadores.

Raúl Garzón, el fiscal a cargo del caso

La investigación está encabezada por el fiscal Raúl Garzón, quien tuvo a su cargo la búsqueda de Agostina Vega y las primeras medidas tras el hallazgo de su cuerpo. El funcionario confirmó que la causa dejará de investigarse como una privación ilegítima de la libertad para avanzar bajo la figura de homicidio, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas.

Garzón también enfrentó cuestionamientos por la demora en la activación de la Alerta Sofía y por haber reconocido, horas antes del hallazgo, que los investigadores buscaban a la adolescente "con o sin vida".

fiscal caso agostina vega Las palabras del fiscal sobre el operativo de búsqueda generaron malestar y desataron cuestionamientos en plena exposición pública. Canal 12

Tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal protagonizó además un fuerte cruce con una periodista y legisladora durante una conferencia de prensa. El episodio se produjo cuando brindaba detalles sobre el operativo de búsqueda y destacó el trabajo realizado por los perros rastreadores que participaron en los rastrillajes.

En ese contexto, Garzón afirmó: “Si les dijera que hay que entregar una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió llegar con su olfato bajo la superficie, con la guía de los profesionales que lo conducen”.

La declaración generó malestar entre algunos de los presentes. Una periodista que se identificó además como legisladora y feminista decidió interrumpir la conferencia para cuestionar al funcionario. El intercambio elevó la tensión en la sala y reflejó el clima de sensibilidad que rodea al caso, uno de los más conmocionantes de los últimos años en Córdoba.

Mientras avanza la investigación, Garzón continúa al frente de una causa que busca determinar qué ocurrió durante la semana en la que Agostina permaneció desaparecida y si, además del único detenido, existieron otras personas involucradas en el crimen.