Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara un médico recomendado por Víctor Stinfale para la cirugía en la Clínica Olivos + Agregar ámbito en









El profesional formó parte de la decisión de externar al astro. Se trata de una audiencia clave para la investigación.

Se realiza una nueva audiencia del juicio por la muerte de Maradona. ABC7

Un médico recomendado por el abogado Víctor Stinfale para operar a Diego Armando Maradona por el hematoma subdural en la Clínica Olivos declarará este jueves en el juicio que investiga la muerte del astro argentino.

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Se trata de Rodolfo Benvenuti, un profesional que participó de la reunión junto a la familia de Maradona, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, en la que se definió la externación del paciente y su posterior traslado a la vivienda del lote N.º 45, ubicada en el barrio cerrado San Andrés, en Tigre.

En el primer juicio, luego anulado por el documental Justicia Divina, Benvenuti sostuvo que el exmédico de cabecera “era un coordinador sobre las distintas especialidades médicas y las decisiones de los mismos”.

Ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, posteriormente destituida, el profesional señaló además que “a Maradona lo vio dos veces” y afirmó que observó “que comprendía y decidía todo”.

Víctor Stinfale El médico fue recomendado por Víctor Stinfale. Archivo

Otra testigo clave en la audiencia También prestará declaración Mariana Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical S.A. y médica encargada de confeccionar el acta de externación. Su testimonio será relevante para reconstruir cómo se documentó la salida de Maradona de la clínica y cuáles fueron las responsabilidades médicas asumidas antes de la internación domiciliaria. La audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340. El debate busca determinar las responsabilidades del equipo médico que intervino en la atención del exjugador durante los días previos a su muerte. Los otros acusados en la causa Además de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, también están acusados el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón, y el coordinador de enfermería Mariano Perroni. Todos enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual, aunque pòdría recibir penas diferentes.