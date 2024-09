Habló la nena gaseada: "Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta"







Fabricia sufrió el ataque con gas pimienta por parte de la policía. Desde el Gobierno, Patricia Bullrich defendió el accionar de los efectivos de seguridad.

Fabricia tiene 10 años.

Fabricia, la niña de 10 años que fue gaseada por efectivos policiales habló sobre el ataque que recibió en la marcha por los jubilados. "Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta", dijo en declaraciones a C5N.

Además, al ser consultada sobre lo ocurrido la niña aseguró: "No me lo esperaba porque supuestamente para mi la policía está para cuidarnos, no para afectarnos". Ante lo ocurrido, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra la madre de Fabricia, a quién calificó de "irresponsable".

El testimonio de la nena atacada por las Fuerzas de Seguridad Un hecho aberrante tuvo lugar durante la manifestación del miércoles en contra del la ratificación del veto a la ley de recomposición jubilatoria: un efectivo de la Policía Federal roció con gas pimienta a una nena de 10 años. Ante esto, C5N habló con Fabricia, la niña afectada, quién explicó: "Empecé a gritar, sentí que no podía ver, no podía respirar de los nervios, no escuchaba a mi mama, no la sentía y sentía que me llevaban de acá para allá. Me asuste y me puse nerviosa".

Sobre como se dieron los hechos, Fabricia relató: "Nosotras no habíamos hecho nada, era una manifestación pacifica. Nunca le pegamos a nadie, no le pegamos a los policías, no los insultamos, nada. De hecho estábamos sentadas en el piso".

Policía tira gas a nena en el Congreso El momento en que la Policía ataca a las niña de 10 años. Tanto la niña como la madre se encontraban en las inmediaciones de Congreso, apoyando la marcha contra el veto de Javier Milei. "Es la primera vez que fuimos, después de ver la votación que salió negativa, nosotros quisimos ir a defender a los jubilados", explicó la menor. "No nos pareció justo. Esos abuelos podrían ser mis abuelos, los abuelos de los policías. Sus papás, sus mamás. No me pareció justo", declaró la niña sobre su presencia. En medio del escándalo, Bullrich defendió el accionar de los efectivos y responsabilizó por lo ocurrido a la madre de la menor. Ante esto, Fabricia aseguró: "Bullrich le hecha la culpa a mi mama y dice que esta prohibido llevar a los niños a las manifestaciones. Pero en ninguna parte dice que esta prohibido” Tras lo ocurrido, Fabricia aseguró que "ya se siente bien" a pesar de que cada tanto le siguen "ardiendo los ojos". Por último, sentenció: "No me daría miedo ir a otra marcha". Patricia Bullrich responsabilizó a la madre de la menor atacada por la PFA Ante lo sucedido, Bullrich negó el jueves que un oficial de la Policía Federal haya tirado gas lacrimógeno contra una nena durante el operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso, con el que se reprimió a manifestantes que rechazaron el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria. Sin embargo, un vídeo compartido a través de las redes sociales desmiente lo declarado por la funcionaria. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1833979780158443627&partner=&hide_thread=false MADRE IRRESPONSABLE Y VIOLENTA



En estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena.



La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas… https://t.co/lrhfxA8i6Q — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 11, 2024 "Estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó", detalló Bullrich en comunicación telefónica con el periodista Eduardo Feinmann, quien le indicó que los efectivos le tiraron gas a una menor. Luego de la represión, la funcionaria utilizó su cuenta en la red social X para criticar fuertemente a la madre de la nena: "La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable". Por último, Bullrich cerró la publicación al remarcar: "Ya les dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido. Los chicos a las marchas, no", concluyó.

