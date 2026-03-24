León Gieco y Estela de Carlotto, un encuentro cargado de memoria + Seguir en









El músico interpretó “La Memoria” junto a la referente de derechos humanos en un momento íntimo y emotivo en la previa del 24 de marzo.

Len Gieco junto a Estela de Carlotto

En el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado, León Gieco protagonizó un encuentro especial con Estela de Carlotto, donde la música y la memoria se fusionaron en un homenaje cargado de simbolismo. El artista interpretó su emblemática canción “La Memoria”, uno de los temas más representativos en la lucha por la verdad y la justicia en la Argentina.

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La escena, difundida en redes sociales, muestra a ambos sentados frente a frente, en un clima de profunda emoción. Durante la interpretación, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo acompañó algunos fragmentos, generando un momento de gran impacto.

Una canción que mantiene viva la memoria “La Memoria” se consolidó a lo largo de los años como un símbolo contra la impunidad y un recordatorio permanente de las víctimas de la última dictadura.

gieco En este contexto, la interpretación adquirió un significado aún más profundo, al darse en la casa de Carlotto, un espacio atravesado por la historia y la lucha.

Al finalizar, Gieco expresó su emoción por compartir ese momento, mientras que la referente de derechos humanos destacó el valor de la vida y la importancia de sostener la memoria sin odio. El encuentro reflejó, una vez más, el poder del arte como herramienta de construcción colectiva y compromiso social.