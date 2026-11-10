León XIV en Córdoba: cómo estará el clima este martes y a qué hora podría llover

A qué hora podría llover este martes durante la visita del Papa León XIV a Córdoba.

La visita del papa León XIV a Córdoba estará marcada por el calor y la posibilidad de lluvias durante este martes. De acuerdo con los pronósticos, en la ciudad podrían registrarse precipitaciones cerca del mediodía y nuevamente durante la tarde , justo en una jornada que tendrá como actividad central la misa en Fadea y luego distintos encuentros en el centro de la capital.

El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba advirtió que las condiciones meteorológicas serán propicias para la formación de tormentas en diferentes puntos de la provincia. Algunos fenómenos podrían presentar intensidad, principalmente durante la segunda parte del día.

Las zonas serranas y el sur y sudeste provincial aparecen entre los sectores con posibilidades de recibir lluvias. En algunos lugares podrían desarrollarse chaparrones y tormentas de corta duración, con abundante agua en poco tiempo, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

El técnico en Meteorología Rafael Di Marco señaló que hay dos períodos en los que podrían producirse precipitaciones. Para la ciudad de Córdoba, el primero se ubicaría alrededor del mediodía, mientras que el segundo abarcaría desde la siesta en adelante.

En cuanto a las temperaturas, se espera que el ambiente continúe caluroso, con máximas cercanas a los 30 grados . Las mayores probabilidades de lluvia se concentran en el centro y el sur de la provincia.

Para la capital cordobesa, el informe meteorológico difundido el lunes por la tarde estimó entre un 40% y un 70% de posibilidades de tormentas. También indicó que existe una chance menor de granizo, de entre el 10% y el 30%, y que las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora. El viento podría sentirse especialmente durante las primeras horas del martes.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada parcialmente nublada, con posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas. La temperatura mínima prevista es de 15 grados, mientras que la máxima llegaría a los 27.

Quienes se acerquen a Fadea para participar de la misa o acompañen el recorrido de León XIV por el centro de Córdoba deberán tener en cuenta la posibilidad de cambios en las condiciones del tiempo a lo largo del día.