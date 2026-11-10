Misa tradicional: qué es, las restricciones del Vaticano y las diferencias con la misa actual

Durante la visita del papa León XIV a la Argentina, un grupo de jóvenes pidió por la también conocida "Misa tridentina".

A diferencia de la misa actual, la tradicional se da de espalda a los fieles y exclusivamente en latín.

El papa León XIV continúa con su gira por América Latina. En su segundo día en la Argentina, el sumo pontífice tuvo varias actividades en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la Santa Misa frente al Monumento a los Españoles . Ahí, sobre la avenida del Libertador, millones de fieles se acercaron para ver el recorrido del papamóvil.

Durante la transmisión y las cámaras de las redes sociales, se pudo ver a un grupo de jóvenes con una bandera que decía "los jóvenes queremos misa tradicional" . Esto encendió muchas dudas entre las personas que desconocen el término y la diferencia con la misa que se practica en la actualidad.

La Misa tradicional, en realidad llamada Misa tridentina , es una de las formas de celebración litúrgica de la Iglesia Católica que genera interés y debate entre los fieles. Su origen se remonta al siglo XVI y, aunque dejó de ser la modalidad habitual tras el Concilio Vaticano II, continúa celebrándose bajo determinadas condiciones establecidas por el Vaticano.

La Misa tridentina es la forma de celebración litúrgica que fue codificada por el papa San Pío V en 1570 , luego del Concilio de Trento, realizado entre 1545 y 1563 en Italia. A través de ese proceso se unificaron los distintos ritos que existían hasta entonces dentro de la Iglesia.

El misal utilizado para esta celebración, basado en el establecido por San Pío V, recibió una revisión durante el pontificado de San Juan XXIII, en 1962. Una de sus características más reconocibles es que el sacerdote celebra mirando hacia el altar, es decir, de espaldas a los fieles , mientras que en la forma ordinaria suele hacerlo de frente a la congregación.

El latín es uno de los elementos distintivos de la Misa tridentina. Se trata de la lengua oficial de la Iglesia Católica y su utilización responde a una tradición histórica vinculada con la continuidad de la institución religiosa.

En 1962, San Juan XXIII publicó la constitución apostólica Veterum Sapientia, en la que destacó las características que justificaban la conservación de este idioma. Entre ellas, su carácter universal e inmutable, su valor histórico para la Iglesia y su capacidad para establecer un vínculo entre las distintas generaciones de fieles.

Foto de ABC

¿Por qué se llama Misa tradicional o Misa tridentina?

Se la conoce como Misa tradicional porque fue la forma de celebración habitual durante siglos, antes de los cambios impulsados por el Concilio Vaticano II, y en ella participaron numerosos santos de la Iglesia Católica.

Por otra parte, recibe el nombre de Misa tridentina por su vinculación con el Concilio de Trento, que tuvo lugar en la ciudad italiana de Trento y sentó las bases para la codificación de este rito.

Fin a la Misa en latín

La expansión de las celebraciones en los idiomas locales se produjo a partir del Concilio Vaticano II, que se desarrolló entre 1962 y 1965 y promovió una actualización de la liturgia católica.

A través de la constitución Sacrosanctum Concilium, el Concilio planteó la posibilidad de ampliar el uso de las lenguas vernáculas, es decir, los idiomas hablados por las comunidades. El objetivo fue facilitar la participación de los fieles en las celebraciones religiosas.

A partir de esas modificaciones, la misa en latín dejó de ser la modalidad habitual en la mayoría de las iglesias católicas, aunque su celebración no desapareció por completo.

Diferencias entre la Misa tridentina y la misa actual

La Misa tradicional en latín y la celebración conocida como forma ordinaria presentan diferencias en sus estructuras y prácticas litúrgicas. Una de ellas está relacionada con la plegaria eucarística: en el rito tridentino existe una sola, mientras que en la forma ordinaria el sacerdote puede elegir entre varias.

También cambia la oración conocida como Confiteor o "Yo pecador". En la Misa tridentina se reza dos veces y tiene una extensión mayor: primero la pronuncia el sacerdote para pedir misericordia por los fieles y luego la comunidad la reza por el sacerdote.

Otra particularidad es la forma de recibir la Comunión. En el rito tradicional, los fieles comulgan exclusivamente en la boca. Además, al finalizar la celebración, el sacerdote lee el prólogo del Evangelio de San Juan en latín.

La concelebración tampoco forma parte de esta modalidad: la misa es presidida por un solo sacerdote. Asimismo, el altar está reservado al sacerdote y a los acólitos, sin presencia de mujeres en ese espacio durante la celebración del rito.

"Novus Ordo" en la Iglesia Católica

La expresión Novus Ordo proviene del latín Novus Ordo Missae, que significa "nuevo orden de la Misa". Se utiliza para identificar la celebración litúrgica promulgada por el papa Pablo VI en 1969, luego del Concilio Vaticano II.

Este nuevo orden se diferenció del rito tradicional establecido en el misal de San Pío V, de 1570. La publicación del nuevo Misal Romano reemplazó a la Misa tradicional en latín como forma habitual de celebración dentro del rito romano de la Iglesia Católica.

Desde entonces, el Novus Ordo se convirtió en la modalidad celebrada en la mayoría de las parroquias católicas del mundo.

Las restricciones que estableció el Vaticano para la Misa tradicional

Con la publicación de Traditionis custodes, el papa Francisco estableció nuevas condiciones para la celebración de la Misa tridentina.

Imagen: Universidad Católica de La Plata

Entre las principales disposiciones se encuentra la obligación de que los sacerdotes soliciten autorización al obispo de su diócesis antes de realizar este rito. Si el obispo concede el permiso, con previa consulta al Vaticano, también debe determinar el lugar y los días en los que podrá celebrarse.

Una de las restricciones establece que estas misas no pueden realizarse en las iglesias parroquiales. Además, cada obispo debe designar a un sacerdote delegado para acompañar pastoralmente a los fieles que participan de estas celebraciones.

El documento también establece que los libros litúrgicos promulgados por los papas Pablo VI y Juan Pablo II, de acuerdo con las disposiciones del Concilio Vaticano II, constituyen la única expresión de la lex orandi del rito romano.

De esta manera, la Misa tridentina continúa formando parte de la tradición litúrgica católica, aunque su celebración se encuentra regulada por las disposiciones establecidas por la Santa Sede.