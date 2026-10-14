El Vaticano ratificó la intención del papa León XIV de viajar a Latinoamérica: "Es su deseo"

El jefe de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, se refirió a la decisión del Sumo Pontífice de mantener la gira por Argentina, Uruguay y Perú. El jefe de la Iglesia continúa su recuperación en Roma tras la cirugía en la que se le extirpó un tumor maligno.

El Vaticano ratificó este miércoles las intenciones de León XIV de viajar a la Argentina pese a haber sido intervenido quirúrgicamente por un cáncer de pulmón. El Papa se recupera favorablemente de la operación, pero aún persisten las dudas sobre si podrá realizar la gira por Latinoamérica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, afirmó que el Sumo Pontífice se refirió a su deseo de no posponer la gira que lo llevará desde Roma a Buenos Aires y que incluirá Uruguay y Perú en su itinerario.

“Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir” , expresó Bruni sobre la posición de León XIV apenas 24 horas después de finalizada la cirugía que confirmó la extirpación de un tumor maligno.

La declaración del Papa a través del funcionario del Vaticano se realizaron horas después de que se difundiera el parte médico que reveló que el Papa se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax programados después de la cirugía y se informó que los "valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada".

Además comunicaron que recibió "fisioterapia respiratoria" y que, tras la operación, León XIV ya "camina por su habitación" . Además, precisaron que "ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo".

Por último, la Iglesia buscó transmitir tranquilidad sobre su evolución y aseguró: "Su recuperación está procediendo según lo esperado".

León XIV permanece internado en el décimo piso del centro médico. Antes de la intervención, el Vaticano había estimado que la hospitalización duraría alrededor de una semana, aunque todavía no precisó cuánto tiempo podría extenderse el período de recuperación.

Vatican News

Dudas sobre la gira del papa León XIV por Latinoamérica

A pesar de los deseos del jefe de la Iglesia Católica, la última palabra la tendrán los médicos que siguen de cerca su evolución en el hospital Gemelli de Roma, Italia.

Ocurre que la gira por Sudamérica, planificada para dentro de un mes, no solo incluirá un viaje largo de 14hs en avión desde Europa hacia América sino también múltiples traslados aéreos en los tres países, con destinos como Coscu, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Los cambios bruscos de presión atmosférica y presurización a los que se vería sometido por los viajes aéreos y la ciudad incaica son contraindicados por los médicos ya que podrían agravar el cuadro pulmonar que genera este tipo de intervención.

Por lo pronto, la extracción del nódulo pulmonar a la que fue sometido León XIV demandará al menos una semana de internación en el policlínico romano, tiempo durante el que serán suspendidas sus audiencias.

El Pontífice también debió ausentarse de algunas actividades religiosas e institucionales previstas en el Vaticano.

La evolución clínica de León XIV genera entonces interrogantes sobre su inminente agenda internacional. Con sus compromisos suspendidos hasta el 20 de octubre, la principal incógnita es si podrá realizar la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

En Argentina, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el país mantendrá los preparativos de la visita hasta que exista una comunicación oficial sobre una eventual suspensión o postergación.

El canciller Pablo Quirno, a cargo de las comunicaciones con el Vaticano, anunció ayer, horas después de la operación, que seguirán adelante con la organización de la visita hasta tanto exista una confirmación oficial de la suspensión de la gira.