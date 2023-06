Lo dice la ciencia: hay 7 ventajas de estar soltero

Por supuesto, en este marco, se aclaró que existe una gran diferencia entre la soltería y la soledad , y el primero de ellos no conduce necesariamente al segundo.

soltera.jpg

7 razones por las que es mejor estar soltero

1. Espacio para pensar

Jackson dijo que cuando salió de una relación a largo plazo hace un par de años, comenzó a poder concentrarse en lo que realmente quería, sin tener ninguna "influencia externa". "Estar solo es también tener una sensación de libertad, el poder concentrarse realmente en lo que se quiere en quién se quiere ser", indicó.

Debido a la compulsión a la repetición, si fuimos lastimados en el pasado, podemos tender a apresurarnos a entablar nuevas relaciones con personas no "adecuadas" para nosotros, porque estamos tratando de solucionar el dolor de manera subconsciente.

Pero, si se toma el tiempo de estar soltero, se puede descubrir que el tiempo es una gran ayuda para sanar. Al mismo tiempo, se pueden explorar nuevos lugares y probar nuevas experiencias para descubrir quién es uno y qué tipo de persona sería ideal.

2. Más tiempo para la actividad física.

Las personas solteras pueden ser más saludables que las que están en pareja. Según un estudio publicado en Journal of Marriage and Family, las personas divorciadas hacen más ejercicio que las casadas, pero las más activas son las que siempre han estado solteras. En una publicación de blog para Psychology Today, se planteó que las mujeres que siempre han sido solteras son más saludables en general que las casadas. También tienen menos días de enfermedad y menos visitas al médico.

Al respecto, se descubrió que los solteros tienden a tener más tiempo para la actividad física. "Es más probable que se salten el gimnasio, o paseen al perro con más frecuencia, o se inscriban en una clase de salsa", se fundamentó.

3. Mejores para mantener amigos

Estar soltero puede significar construir relaciones más sólidas con los amigos. La razón es que tienden a ser lo más importante cuando se trata de combatir la soledad a largo plazo. Un estudio publicado en la revista Contexts encontró que las personas que siempre habían sido solteras estaban más atentas a sus amigos y familiares que las personas casadas. Las personas en relaciones románticas pueden invertir todo su tiempo y energía en su pareja, pero pierden la "base estable" consistente en tener amistades profundas, las que finalmente duran más.

"Las personas que van de una relación a otra, dedican todo su tiempo solo a su pareja, por lo que no es de extrañar que se sientan solos", se advirtió.

Scott dijo que vivimos en una sociedad que ha colocado las relaciones románticas en la parte superior de la jerarquía de conexiones, pero eso es solo una "construcción social".

Pero "la relación de una persona con su hermana o mejor amiga no es más o menos importante que una conexión romántica, y es injusto que ese tipo de relaciones se hayan devaluado durante tanto tiempo".

4. Están mejor económicamente.

A pesar de los informes de que las personas solteras son las más afectadas en lo que respecta al costo de vida, podría haber una ventaja financiera por estar soltero. Según Deuda.org , "el 21% de las personas solteras tienen deudas de tarjetas de crédito, en comparación con el 27% de las parejas casadas sin hijos, y el 36% de las parejas casadas con hijos".

Si se es soltero, probablemente no se tenga que gastar en nadie más. Uno puede quedarse con el dinero, si esa es la decisión. No importa si se tiene hijos o no, ser parte de una pareja puede estar asociado con más gastos.

5. Más oportunidades laborales.

Scott dijo que estar soltero les da a las personas un poco más de flexibilidad, lo que puede hacer que estén más disponibles para aprovechar las oportunidades. Por caso, pueden tomar un trabajo en una nueva ciudad, ir a reuniones o hacer nuevas conexiones. Las personas solteras toman esas decisiones por sí mismas sin dudar en preocuparse tanto por que otras personas se vean afectadas. No tener que preocuparse por mantener una relación puede significar poner más esfuerzo en su carrera.

6. Menos estrés.

Estar con una pareja también puede tener sus problemas: tienen que considerar hacia dónde va la relación y si tienen suficiente poder y autonomía en su relación. Mucha gente también termina en la relación equivocada y a veces incluso por vergüenza de estar solo. Esto más allá de que no hay nada más solitario que estar con la persona equivocada.



7. Mayor adaptabilidad.

Según los estudios, cuanto más autosuficientes son las personas solteras, menos probable es que experimenten emociones negativas. Para las personas casadas, ser autosuficiente se asocia con más emociones negativas, casi como si les molestara tener que valerse por sí mismos. Jackson dijo que la gente debería preguntarse si son felices estando solos cuando están considerando una relación.