Un novedoso invento para el día a día: el llavero digital de tinta electrónica para recordar todo + Agregar ámbito en









Una pequeña pantalla a color te permite llevar fotos, notas y recordatorios siempre visibles sin gastar batería mientras permanece estática.

Este invento te permite tener todas las fotos e información importante siempre a mano, sin necesitar el celular. Gentileza - Ig: @enilinx_official

A la mayoría le pasa que sus fotos, anotaciones y recordatorios suelen quedar guardados dentro del celular hasta desaparecer entre aplicaciones y archivos. Para sacar todo ese contenido a la luz, ENILINX creó un nuevo dispositivo que puede acompañarte en la mochila, el escritorio o incluso quedar pegado a la heladera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de TICKEY, una pantalla de papel electrónico a color de 3,7 pulgadas que permite mostrar imágenes, notas, ilustraciones, calendarios y otros contenidos enviados desde una aplicación. Su particularidad es que no necesita consumir energía para mantener una imagen fija, por lo que puede estar prendida durante horas o días sin problemas.

El dispositivo puede ser usado para mostrar arte, fotos personales, frases motivacionales y mucho más. Gentileza - Enilinx De qué trata esta mini pantalla de papel electrónico TICKEY nació a partir de la idea de crear un objeto pequeño capaz de sacar información del teléfono y mantenerla visible durante todo el día. El equipo incorpora una pantalla de tinta electrónica a color, lo que mantiene el contenido visible sin necesitar una retroiluminación. Una vez actualizada la imagen, el panel no consume energía hasta que el usuario decida cambiar nuevamente lo que aparece.

Desde la aplicación se puede elegir una plantilla, editar una fotografía, crear pixel art o preparar un mensaje y mandarlo directamente al dispositivo. La actualización puede hacerse en tres segundos y su tamaño permite llevarlo colgado de una mochila o bolso como si fuera un accesorio. También puede ponerse sobre un escritorio como recordatorio de tareas o adherirse a la heladera para mostrar mensajes familiares, información del clima o pequeños avisos.

Los contenidos posibles son fotografías personales, dibujos, frases, listas y credenciales para eventos. La compañía también trabaja para incorporar nuevas opciones con actualizaciones de la aplicación. Su diseño admite además placas frontales intercambiables para cambiar su apariencia sin comprar otro equipo. Los usuarios van a poder elegir distintos diseños para combinar el dispositivo con una mochila, un espacio de trabajo o sus preferencias personales.

TICKEY puede pasar horas encendido sin problemas. Gentileza - Ig: @enilinx_official Sus características y funciones claves A pesar de que su formato es chico, TICKEY incorpora varias funciones tanto para el uso cotidiano como para quienes quieran experimentar con el dispositivo: Pantalla de papel electrónico a color de 3,7 pulgadas

Más de 48 colores nativos

Actualización de pantalla en tres segundos

Consumo energético nulo mientras una imagen permanece fija

mientras una imagen permanece fija Peso de 45 gramos

Grosor de 3,8 milímetros

Placas frontales intercambiables

Aplicación para editar y enviar contenidos

Compatibilidad con fotografías, pixel art, notas y plantillas

NFC y códigos QR para compartir enlaces

Firmware abierto basado en el ecosistema ESP32 La función NFC permite acercar un teléfono para abrir un perfil web, portfolio, página de un evento o cuenta de red social. Lo mismo se puede hacer con el código QR. Esta característica está pensada exclusivamente para compartir enlaces y no funciona como sistema de pago, tarjeta de acceso o llave electrónica. La versión convencional cuenta con 8 MB de almacenamiento, mientras que la Developer Edition llega a los 128 MB, pensado principalmente para desarrolladores interesados en crear aplicaciones propias o instalar firmware de terceros. Gracias a su arquitectura abierta, el equipo también puede recibir modificaciones y nuevas integraciones. ENILINX planea sumar funciones como calendarios, noticias, paneles bursátiles, álbumes de fotos y frases personalizadas.

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