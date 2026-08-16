El Cristo Redentor cumple un mes cerrado y crece la incertidumbre sobre su reapertura

Vialidad Nacional continúa con los trabajos para recuperar la circulación en la zona cordillerana, luego del intenso temporal que acumuló hasta cuatro metros de nieve. Las condiciones meteorológicas y el riesgo de avalanchas mantienen restringido el acceso a Las Cuevas.

El paso internacional Cristo Redentor cumple un mes cerrado por el fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera mendocina, y todavía no hay una fecha confirmada para su reapertura . Vialidad Nacional mantiene un operativo permanente sobre la ruta nacional 7, aunque las condiciones meteorológicas y el riesgo de avalanchas impiden restablecer la circulación hacia Chile.

El cierre comenzó el 14 de julio, cuando las autoridades decidieron interrumpir el tránsito de manera preventiva ante el pronóstico de un temporal intenso. Las nevadas alcanzaron distintos puntos entre Punta de Vacas y Las Cuevas y también afectaron a Uspallata . En algunos sectores de la cordillera se acumularon hasta 4 metros de nieve sobre unos 80 kilómetros de la ruta, en lo que Vialidad calificó como el mayor registro para la zona desde 2008 .

Desde entonces, los equipos trabajan de manera continua para mantener despejada la calzada y reducir los riesgos en el corredor internacional. El operativo forma parte del Plan Integral de Mantenimiento Invernal ( PIMI ) y cuenta con maquinaria y campamentos instalados en distintos puntos de la alta montaña.

“El cierre es por mal clima, no por inactividad nuestra. El camino está despejado y así se mantiene, pero el clima no permite la apertura. Coordinación de Fronteras lo determina”, explicaron desde Vialidad Nacional.

Además de las tareas sobre la ruta, durante los momentos más críticos del temporal se realizaron evacuaciones de turistas , pobladores y funcionarios que habían quedado en la zona de alta montaña sin los suministros necesarios para atravesar las condiciones climáticas.

Paso Cristo Redentor cerrado y tránsito habilitado hasta Uspallata por el temporal de nieve y viento.

El 9 de agosto se consiguió avanzar con la habilitación de la circulación hasta la boca del túnel internacional. Sin embargo, ese paso fue limitado y no significó la reapertura completa del corredor hacia Chile. Los fuertes vientos, la presencia de nieve y el peligro de avalanchas mantienen las restricciones en los sectores más elevados.

La situación podría extenderse durante los próximos días. Los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones en la cordillera desde este jueves por la tarde y hasta este lunes. Esto genera mayor incertidumbre sobre el momento en que podrá retomarse el tránsito internacional.

Mientras tanto, Vialidad continúa con el despeje y el monitoreo de la ruta para evaluar las condiciones de seguridad. El organismo también mantiene un protocolo especial por el riesgo de avalanchas, debido a la gran cantidad de nieve acumulada durante las últimas semanas.

La reapertura definitiva dependerá de que mejoren las condiciones meteorológicas y de que las autoridades puedan garantizar una circulación segura tanto para los vehículos como para el personal que trabaja en la zona.

Paso Cristo Redentor cerrado y tránsito habilitado hasta Uspallata

Este sábado, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado para todo tipo de vehículos y el tránsito está habilitado únicamente hasta Uspallata.

El tramo entre esa localidad y la boca del túnel internacional continúa intransitable por la nieve y los fuertes vientos. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, llevar cadenas y consultar el estado de la ruta antes de viajar.