Día del Niño: por qué se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina

La celebración quedó establecida para el tercer domingo de agosto por un decreto de 2025 y este año coincide con el feriado del 17 de agosto.

El Día del Niño se celebra en Argentina el tercer domingo de agosto según una norma nacional vigente desde 2025.

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina, ya que la fecha corresponde al tercer domingo del mes, según el decreto 562/2025. La jornada coincide este año con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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La fecha quedó establecida oficialmente para el tercer domingo de agosto de cada año a partir de una norma publicada en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El texto establece en su primer artículo: “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año” . De esta manera, el Gobierno formalizó el criterio que rige actualmente para determinar cuándo se celebra la jornada dedicada a los chicos.

Durante varios años, la celebración argentina se realizó el segundo domingo de agosto . Sin embargo, ese criterio fue modificado y la nueva normativa determinó que, desde entonces, el festejo se realice el tercer domingo del mes.

En 2026, la celebración coincide con el domingo 16 de agosto y queda dentro del fin de semana largo por el feriado del 17.

La decisión también recuperó la denominación “Día del Niño” , en reemplazo de “Día de las Infancias”. La norma señala además que se trata de una “tradición arraigada en nuestro país” .

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) mantiene, a su vez, la referencia histórica de esta fecha dentro del calendario comercial y familiar. Para 2026, ambas referencias coinciden en el domingo 16 de agosto.

Este año, además, la celebración tiene una particularidad: queda integrada a un fin de semana largo de tres días. El lunes 17 es feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

En 2026, la celebración coincide con el domingo 16 de agosto y queda dentro del fin de semana largo por el feriado del 17.

Qué dice el decreto sobre los derechos de los niños

El decreto 562/2025 también incorpora en sus fundamentos una referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El tratado establece que se considera niño a toda persona menor de 18 años, definición incluida en su artículo 1 y citada por la normativa argentina.

La referencia vincula la celebración local con el marco internacional de protección de la infancia, que busca promover el bienestar, la protección y el respeto de los derechos de niños y adolescentes.

Cuál es el origen internacional de la celebración

La conmemoración tiene antecedentes en una iniciativa impulsada por la ONU a mediados del siglo XX, cuando el organismo promovió que distintos países reservaran una jornada especial para la infancia.

El objetivo era fomentar la fraternidad entre los niños, difundir sus derechos y promover acciones destinadas a mejorar su bienestar.

A nivel internacional, la fecha de referencia es el 20 de noviembre, establecido como Día Universal del Niño. La jornada recuerda dos acontecimientos centrales: la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.

La Convención entró en vigor en 1990 y se convirtió en uno de los principales instrumentos internacionales destinados a la protección de los derechos de la infancia.

UNICEF también toma el 20 de noviembre como una fecha para recordar los avances en materia de protección infantil y poner el foco en la situación de los niños y adolescentes más vulnerables.