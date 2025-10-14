Los cometas 3I/ATLAS, Lemmon y Swan están cada vez más cerca de la Tierra: ¿podremos verlos en los próximos días?

Aunque no todos serán visibles a simple vista, su paso despierta el interés de astrónomos y aficionados que buscan entender más sobre estos cuerpos celestes.

La exploración del espacio nos permite poder ver espectáculos como los cometas que cruzan el firmamento y asombran a quienes tienen la oportunidad de verlos . En el 2025, los cometas 3I/ATLAS, Lemmon y Swan llaman la atención de los especialistas y de los aficionados, que tienen gran expectativa sobre cuán visibles van a ser desde la Tierra.

A pesar de las expectativas, depende de las condiciones orbitales y del brillo final de los cometas si se van a poder ver o no.

Los cometas son cuerpos celestes que están compuestos de hielo, de roca y de polvo . Orbitan alrededor del Sol y permanecen congelados e inactivos, pero cuando su órbita se acerca al Sol, el calor provoca una liberación de gases que forman una atmósfera y una cola que se puede extender por millones de kilómetros.

Sus órbitas son muy largas, lo que hace que pasen mucho tiempo lejos del Sol y cuando se acercan, se activan . Para poder identificarlos cuando pasan, se observan manchas con una cola en el cielo y a veces son perceptibles solamente con el uso de binoculares o telescopios.

Qué se sabe de los cometas que pasarán cerca de la Tierra

Lemmon

El cometa fue descubierto en el año 2025 desde el Observatorio Mount Lemmon, en Estados Unidos. Se acercamiento más próximo a la Tierra está previsto para el 21 de octubre del corriente año, a una distancia que equivale a 89 millones de kilómetros aproximadamente.

A pesar de que podría presentar buen brillo, los especialistas estiman que no va a ser vivible desde Argentina por la posición del cometa en el cielo. En cambio, va a ser visible desde el hemisferio norte, donde se va a poder ver a simple vista.

Swan

El cometa Swan se detectó el 10 de septiembre del 2025 por el instrumento Swan que estaba a bordo de una sonda de la NASA. El punto máximo de acercamiento a la Tierra será el 20 de octubre del 2025, a 38 millones de kilómetros.

A diferencia de Lemmon, Swan podría verse desde Argentina, pero con ciertas condiciones, ya que su brillo va a estar en el límite de lo perceptible a simple vista. Es muy probable que se requieran binoculares o un telescopio para poder verlo.

3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS está fuera del Sistema Solar y se lo denomina un objeto interestelar por esa condición. Lo descubrió el sistema ATLAS en julio de este año. Cuando pase, no se va a acercar mucho a la Tierra, tendrá una distancia de más de 200 millones de kilómetros, por lo que su visibilidad desde la Tierra va a ser imposible.

HOMBRE TELESCOPIO.jpg Pexels

¿Podrán verse los cometas desde la Tierra?

La visibilidad de un cometa depende de múltiples factores, como su brillo, la proximidad al observador, la fase de iluminación solar, la posición que tienen en el cielo y el grado de contaminación lumínica del lugar en el que se observa. De los múltiples cometas que se detectan año a año, solo uno llega a tener un brillo que permite que sea visto sin instrumentos ópticos como binoculares o telescopios.

La proyección de Lemmon indica que no va a ser visto desde Argentina. Swan, por su parte, tiene mayores posibilidades de ser visto, pero con telescopio o binoculares. En tanto al cometa 3I/ATLAS, tiene muy pocas probabilidades de ser visto desde la Tierra, ya que su distancia será demasiado grande y su recorrido lo mantendrá detrás del Sol en parte de su tránsito.