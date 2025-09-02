¿Más frío y lluvias?: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

El AMBA enfrenta una jornada con mínima de 9 grados. El SMN emitió alerta amarilla por vientos fuertes y el Litoral y centro del país podrían ser los próximos escenarios climáticos.

La mínima este martes es de 9 grados para el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada con mínima de 9 grados luego del paso de la tormenta de Santa Rosa . Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos para dos provincias y especialistas anunciaron el avance de un frente frío con más lluvias.

Este martes será una jornada de cielo mayormente nublado y temperaturas agradables pero frescas. Tras el paso de Santa Rosa, no se esperan alertas por tormentas o vientos y las marcas oscilarán entre los 9 y 15 grados.

Para el miércoles, el cielo permanecería parcialmente nublado durante toda la jornada y algo nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarían entre los 10 y 20 grados.

Por su parte, el jueves se anticipa con cielo algo nublado en las primeras horas y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La mínima se ubicará en los 6°C y la máxima en torno a los 14°C .

Hacia el final de la semana, el viernes se perfila como el día más frío con una mínima de 5°C y una máxima por encima de los 15°C.

Alerta por vientos y a la espera de más tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió alerta amarilla para este martes por vientos, para la provincia de Catamarca y parte de La Rioja. En esas zonas se esperan velocidades de entre 50 y 70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h.

El sitio Meteored anunció que para este martes se espera un aire frío que se asiente "con fuerza en toda la Patagonia argentina, con fuertes vientos del sector sur y nevadas que podrían afectar a Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz".

Durante el martes se estiman precipitaciones para el Litoral con "un leve retroceso hacia el sur" afectando "la porción centro-sur, incluso con cierta inestabilidad en la segunda parte del día sobre el noreste bonaerense y el AMBA".

El resto de la semana, se espera para el miércoles el avance de aire frío proveniente desde la Patagonia que "barrerá de forma rápida el centro y norte del país". Esto se traducirá en un descenso térmico en el centro del país.