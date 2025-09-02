Aseguran que los aranceles de EEUU causaron una alteración "sin precedentes" de las normas comerciales mundiales

La magnitud del comercio mundial, bajo las condiciones de la OMC, cayó más del 70%. Advierten que es un fenómeno sin precedentes "en los últimos 80 años".

La Organización Mundial de Comercio (OMC) advirtió que los aranceles de EEUU causaron una alteración "sin precedentes" de las normas comerciales mundiales. La entidad anunció que la proporción cayó más de un 70% pero que no se quedará ahí.

"Estamos experimentando la mayor alteración de las normas del comercio mundial, sin precedentes en los últimos 80 años", fueron las palabras de la funcionaria en una entrevista al inicio de su segundo mandato al frente del organismo de vigilancia del comercio con sede en Ginebra.

En esa línea, siguió: "Así que no es sorprendente que algunos cuestionen el sistema de comercio mundial (...) y su previsibilidad".

Desde la introducción de los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, la proporción del comercio mundial realizado bajo los términos de nación más favorecida de la OMC se redujo alrededor del 80%. Este principio exige a los miembros de la OMC que traten a todos los demás de la misma manera.

Brasil ya analiza contramedidas hacia EEUU en respuesta a los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump

Brasil evalúa implementar una respuesta comercial contra Estados Unidos, en represalia por los aranceles del 50% impuestos por la administración de Donald Trump a las importaciones brasileñas. Por primera vez, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva inició el análisis para responder con aranceles u otras sanciones a EEUU, marcando un punto de inflexión en las relaciones comerciales bilaterales.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) a la prensa internacional, el canciller ordenó a la Cámara de Comercio Exterior (Camex) iniciar un estudio que evalúe la factibilidad de implementar una ley local de reciprocidad contra Estados Unidos.