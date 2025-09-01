La tormenta de Santa Rosa se mantiene en el AMBA en un inicio de semana marcado por lluvias y tormentas, pero con la expectativa del regreso del buen clima en los próximos días, que llegaría acompañado de un descenso de las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Alerta por tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA y cómo estará el clima esta semana
Llegó la tormenta de Santa Rosa con inundaciones y evacuados en varias zonas del país
Un micro quedó varado en la ruta 5 por las intensas lluvias y rescataron a 40 pasajeros en lancha
La llegada de las precipitaciones se dio luego de lo que había sido una semana con temperaturas agradables, casi primaverales, en la Ciudad y el conurbano, con máximas que rondaron en los 20 grados y mínimas que nunca tocaron la cifra única.
Mientras tanto, se mantienen alertas amarillas en Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y en el AMBA por las tormentas.
