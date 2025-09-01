SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de septiembre 2025 - 07:36

Alerta por tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA y cómo estará el clima esta semana

La Ciudad y el conurbano bonaerense bajo lluvia el fin de semana. ¿Cómo seguirá el clima?

Mariano Fuchila

La tormenta de Santa Rosa se mantiene en el AMBA en un inicio de semana marcado por lluvias y tormentas, pero con la expectativa del regreso del buen clima en los próximos días, que llegaría acompañado de un descenso de las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La llegada de las precipitaciones se dio luego de lo que había sido una semana con temperaturas agradables, casi primaverales, en la Ciudad y el conurbano, con máximas que rondaron en los 20 grados y mínimas que nunca tocaron la cifra única.

Informate más

Mientras tanto, se mantienen alertas amarillas en Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y en el AMBA por las tormentas.

Noticia en desarrollo.-

