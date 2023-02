Microsoft y Xbox traen el clásico Age of Empires al mundo de las consolas

age of empires II definitive edition Xbox

Age of Empires II: Definitive Edition ya está disponible en Microsoft Store Argentina en Xbox, Xbox Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate. Aquellos jugadores que deseen disfrutar de las campañas y civilizaciones adicionales agregadas a través de las actualizaciones de DLC, podrán consultar en el paquete Deluxe Definitive Edition, que contiene el juego base y Lords of the West, Dawn of the Dukes y Dynasties of India. Desde su lanzamiento en 2019, el Age of Empires II: Definitive Edition ha ido creciendo con casi 40 actualizaciones, 3 adiciones de DLC y un flujo constante de mejoras, con 83 mapas, 42 civilizaciones multijugador, 34 campañas para un jugador, 10 modos multijugador y 7 campañas co-op.

age of empires xbox

El Age of Empires II: Definitive Edition, aclamado a nivel global tanto por los fans como por la crítica, cuenta con 35 civilizaciones y abarca más de 1,000 años de historia humana. Esta nueva versión concebida con la consola como centro del diseño fue desarrollada con las siguientes adaptaciones: