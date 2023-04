Milagro: un esquiador le salvó la vida a un hombre que quedó enterrado en la nieve

Como no recibía respuesta, el héroe del día no dudó, empezó a analizar la zona, utilizó sus bastones, se sacó los esquís y comenzó a sacar la nieve blanca que atrapaba al hombre.

Una vez a salvo, Ian Steger recordó: “Algo me hizo controlar la velocidad y antes de darme cuenta estaba boca abajo, enterrado... la complacencia es real, he pasado por esa zona cientos de veces y nunca ha sido un lugar en el que considerara que había peligro”.

“Puedes ver en ese video que Francis me preguntaba si estaba bien. Me hacía saber que se acercaba a mí. Sin embargo, no escuché nada de eso. Estaba completamente oscuro. Solo podía escuchar el sonido de mi propia respiración”, agregó.

A su vez, los testimonios que se escuchan en el video erizan la piel: “Espera, ya voy”, avisó el rescatista: “¿Estás bien? ¿Puedes oírme?”, continúo y preguntó sin recibir respuesta.

Mientras seguía cavando, llegó la tan esperada respuesta: “Está bien, estás bien, te tengo. Está bien, ambos vamos a recuperar el aliento por un segundo, luego voy a sacar mi pala”.

Por último y a modo de agradecimiento en su cuenta personal de Instagram, Steger agradeció a Zuber: “¡Gracias por todo el amor y el apoyo de todos en los últimos días! Significa el mundo para mí. Si no te he respondido, no es intencional, estoy tratando de leer todos los textos de amor y apoyo. No podría sentirme más amado y cuidado. Agradecido de estar de vuelta en la montaña y pasar un día con mi nuevo hermano Francis Zuber. No hay palabras para expresar el agradecimiento que tenemos para ti. Gracias por salvarme la vida”.