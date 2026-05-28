Monotributo 2026: cuánto subirán las cuotas de ARCA y qué categorías pagarán más

La modificación impactará tanto en las cuotas mensuales, como en los topes de facturación anual. Conocé los detalles.

ARCA aplicará una actualización en las cuotas del monotributo y cambiarán los montos que deberán pagar los contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó una nueva actualización del monotributo que comenzará a aplicarse desde junio de 2026. El cambio incluirá aumentos en las cuotas mensuales, modificaciones en los límites de facturación y nuevos parámetros que afectarán a millones de pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actualización responde al mecanismo semestral establecido por ley , que ajusta las escalas tomando como referencia la inflación acumulada durante los últimos seis meses. Según relevamientos publicados en los últimos días, el incremento rondará el 14,3%.

Las nuevas escalas difundidas por ARCA muestran incrementos en todas las categorías del régimen simplificado . Los valores variarán según se trate de prestación de servicios o venta de bienes muebles. Los nuevos montos mensuales quedarán aproximadamente de la siguiente manera:

Las categorías más bajas seguirán concentrando la mayor cantidad de contribuyentes. Según análisis, las categorías A y B representan gran parte del padrón total de monotributistas en Argentina.

El incremento también afectará a quienes utilizan débito automático, ya que las cuotas comenzarán a cobrarse automáticamente con los nuevos valores actualizados.

monotributo

Cómo quedarán los topes de facturación

Junto con el aumento de cuotas, ARCA también actualizará los límites máximos de ingresos brutos permitidos para permanecer dentro del monotributo. Ese cambio resulta clave para evitar exclusiones automáticas o recategorizaciones de oficio. Según los parámetros oficiales, la categoría A tendrá un tope anual cercano a los $10,2 millones, mientras que la categoría B superará los $15 millones de ingresos brutos permitidos.

En las categorías superiores, los montos máximos permitidos aumentarán considerablemente respecto de los valores anteriores. Eso permitirá que algunos contribuyentes permanezcan dentro del régimen simplificado sin necesidad de pasar al régimen general.

Además del nivel de facturación, ARCA también toma en cuenta otros parámetros para determinar la categoría correspondiente. Entre ellos aparecen:

superficie afectada a la actividad

consumo eléctrico anual

monto de alquileres devengados

precio unitario máximo permitido para bienes

Superar cualquiera de esos límites puede derivar en exclusiones del régimen o recategorizaciones automáticas realizadas por el organismo fiscal.

monotributo.png

Qué deben hacer ahora los contribuyentes

Frente a la actualización de escalas, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente la facturación acumulada de los últimos doce meses para verificar si corresponde permanecer en la misma categoría o realizar cambios.

La recategorización del monotributo se realiza dos veces por año y permite ajustar la categoría de acuerdo con los ingresos reales declarados por cada contribuyente. Quienes no realicen el trámite cuando corresponde pueden ser recategorizados de oficio por ARCA utilizando información fiscal disponible en sus sistemas. La falta de pago mensual continúa generando intereses, restricciones administrativas y posibles suspensiones dentro del régimen simplificado.

Los especialistas también aconsejan controlar periódicamente las categorías vigentes, especialmente en contextos de inflación alta, donde los topes pueden modificarse rápidamente cada semestre.

ARCA mantiene disponible toda la información actualizada sobre categorías, montos y parámetros dentro de su sitio oficial de monotributo. Ahí también pueden realizarse trámites de recategorización, adhesión, consultas de deuda y generación de credenciales de pago.