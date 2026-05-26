ARCA aumentará la cuota del monotributo en julio de 2026

También se actualizarán las escalas. Después de mitad de año subirán el valor de las cuotas mensuales, los topes de facturación y los parámetros.

Las nuevas escalas del monotributo comenzarán a regir a partir de julio de este año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó una nueva actualización del monotributo, que comenzará a aplicarse desde julio de 2026. La medida incluye aumentos en las cuotas mensuales, modificaciones en los topes de facturación y nuevos parámetros que impactarán sobre millones de contribuyentes que estén en el régimen simplificado.

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Los cambios alcanzan tanto a trabajadores independientes que prestan servicios como a quienes se dedican a la venta de bienes. Como ocurre habitualmente, la actualización responde al mecanismo automático de ajuste previsto por la normativa vigente, que toma como referencia la inflación acumulada hasta junio.

Con esta modificación, algunos monotributistas van a tener que revisar su situación fiscal para saber si continúan dentro de la misma categoría o si necesitan realizar una recategorización para evitar inconvenientes futuros.

Qué pasará con las categorías del monotributo en junio

Hasta tanto se produzca la actualización de julio, las categorías se mantendrán en el nivel vigente desde febrero. Así, la categoría A tendrá una cuota mensual de $42.386,74, mientras que la categoría B pagará $48.250,78. En ambos casos, los valores serán iguales para servicios y venta de bienes.

A partir de la categoría C comienzan las diferencias según la actividad desarrollada. Los prestadores de servicios pagarán $56.501,85, mientras que quienes comercialicen productos deberán abonar $55.227,06.

Las cuotas mensuales de las siguientes categorías quedarán así:

Categoría D:

servicios: $72.414,10

bienes: $70.661,26

Categoría E:

servicios: $102.537,97

bienes: $92.658,35

Categoría F:

servicios: $129.045,32

bienes: $111.198,27

En las escalas superiores, las diferencias son todavía más marcadas:

Categoría G:

servicios: $197.108,23

bienes: $135.918,34

Categoría H:

servicios: $447.346,93

bienes: $272.063,40

Categoría I:

servicios: $824.802,26

bienes: $406.512,05

Categoría J:

servicios: $999.007,65

bienes: $497.059,41

Finalmente, la categoría K, la más alta del sistema:

servicios: $1.381.687,90

venta de bienes: $600.879,51

Estos valores incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila

Nuevos topes de facturación del monotributo

Por otra parte, los límites máximos de facturación anual permitidos para permanecer dentro del régimen simplificado se mantendrán en junio sin cambios a la espera de la actualización de julio.

Los topes de cada una de las escalas se mantendrán en:

categoría A: hasta $10.277.988,13

categoría B: hasta $15.058.447,71

categoría C: hasta $21.113.696,52

categoría D: hasta $26.212.853,42

categoría E: hasta $30.833.964,37

categoría F: hasta $38.642.048,36

categoría G: hasta $46.211.109,37

categoría H: hasta $70.113.407,33

categoría I: hasta $78.479.211,62

categoría J: hasta $89.872.640,30

categoría K: hasta $108.357.084,05

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Qué cambios habrá para los monotributistas

La actualización de julio no solamente impactará en las cuotas. También habrá modificaciones en distintos parámetros que determinan la permanencia dentro del régimen simplificado.

Entre los principales cambios aparecen:

nuevos límites de facturación anual

incrementos en el monto mensual a pagar

actualización de alquileres devengados

cambios en parámetros vinculados al consumo energético

nuevos valores para aportes previsionales y obra social

ARCA recordó además que la próxima recategorización deberá hacerse tomando en cuenta la facturación y los movimientos registrados durante los últimos 12 meses. Por ese motivo, muchos contribuyentes van a tener que revisar cuidadosamente su situación para evitar diferencias fiscales y sanciones en el futuro.

arca

Cómo consultar en qué categoría estoy

Los monotributistas pueden consultar fácilmente cuál es su categoría actual ingresando al sitio oficial de ARCA con clave fiscal. Dentro del portal se puede verificar:

la categoría vigente

el monto mensual actualizado

la facturación registrada

las fechas de vencimiento

si corresponde o no hacer recategorización

Además, desde la plataforma también se puede descargar la constancia de inscripción y controlar posibles deudas o pagos pendientes.