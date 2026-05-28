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28 de mayo 2026 - 06:30

Descanso inesperado: por qué es feriado el 29 de mayo y a quiénes afecta

Muchos no lo esperaban, pero tendrán la chance de disfrutar de un asueto que no todos conocen.

El asueto que favorecerá a muchos vecinos de Buenos Aires.&nbsp;

El asueto que favorecerá a muchos vecinos de Buenos Aires. 

Depositphotos

Mayo va llegando a su fin y dejó atrás dos fechas que fueron aprovechadas por muchos, las únicas que integraron el calendario nacional de feriados. Pero, para fortuna de varios, no habrá que esperar a junio para tener un merecido descanso, ya que el quinto mes del año aún guarda una sorpresa.

Si bien no será para todos, algunos afortunados tendrán la posibilidad de descansar antes de afrontar la segunda mitad de 2026, debido a un asueto que no muchos tuvieron en cuenta. Quienes puedan aprovecharlo tendrán la posibilidad de gozar de un fin de semana largo, siempre que no tengan que trabajar sábado o domingo.

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Muchos tendrán la posibilidad de tener un fin de semana largo inesperado, el cual podrán aprovechar para hacer una escapada rápida.

Muchos tendrán la posibilidad de tener un fin de semana largo inesperado, el cual podrán aprovechar para hacer una escapada rápida.

A qué se debe el feriado del 29 de mayo de 2026

Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y será de alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a la celebración de dos localidades: Comandante Nicanor Otamendi, del partido de General Alvarado, y Villalonga, de Patagones, festejarán su aniversario fundacional el viernes 29 de mayo.

En este contexto, los principales beneficiados serán la actividad pública y los empleados del Banco Provincia, aunque eso no significa que el resto no pueda aprovechar esta jornada. Si sus empleadores lo consideran necesario y las celebraciones afectan a sus comercios o empresas, varios trabajadores del sector privado también podrán tener un fin de semana largo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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