Mayo va llegando a su fin y dejó atrás dos fechas que fueron aprovechadas por muchos, las únicas que integraron el calendario nacional de feriados. Pero, para fortuna de varios, no habrá que esperar a junio para tener un merecido descanso, ya que el quinto mes del año aún guarda una sorpresa.
Descanso inesperado: por qué es feriado el 29 de mayo y a quiénes afecta
Muchos no lo esperaban, pero tendrán la chance de disfrutar de un asueto que no todos conocen.
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Si bien no será para todos, algunos afortunados tendrán la posibilidad de descansar antes de afrontar la segunda mitad de 2026, debido a un asueto que no muchos tuvieron en cuenta. Quienes puedan aprovecharlo tendrán la posibilidad de gozar de un fin de semana largo, siempre que no tengan que trabajar sábado o domingo.
A qué se debe el feriado del 29 de mayo de 2026
Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y será de alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a la celebración de dos localidades: Comandante Nicanor Otamendi, del partido de General Alvarado, y Villalonga, de Patagones, festejarán su aniversario fundacional el viernes 29 de mayo.
En este contexto, los principales beneficiados serán la actividad pública y los empleados del Banco Provincia, aunque eso no significa que el resto no pueda aprovechar esta jornada. Si sus empleadores lo consideran necesario y las celebraciones afectan a sus comercios o empresas, varios trabajadores del sector privado también podrán tener un fin de semana largo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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