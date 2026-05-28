Descanso inesperado: por qué es feriado el 29 de mayo y a quiénes afecta + Agregar ámbito en









Muchos no lo esperaban, pero tendrán la chance de disfrutar de un asueto que no todos conocen.

El asueto que favorecerá a muchos vecinos de Buenos Aires. Depositphotos

Mayo va llegando a su fin y dejó atrás dos fechas que fueron aprovechadas por muchos, las únicas que integraron el calendario nacional de feriados. Pero, para fortuna de varios, no habrá que esperar a junio para tener un merecido descanso, ya que el quinto mes del año aún guarda una sorpresa.

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Si bien no será para todos, algunos afortunados tendrán la posibilidad de descansar antes de afrontar la segunda mitad de 2026, debido a un asueto que no muchos tuvieron en cuenta. Quienes puedan aprovecharlo tendrán la posibilidad de gozar de un fin de semana largo, siempre que no tengan que trabajar sábado o domingo.

Freepik Feriados viaje Muchos tendrán la posibilidad de tener un fin de semana largo inesperado, el cual podrán aprovechar para hacer una escapada rápida. Freepik

A qué se debe el feriado del 29 de mayo de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no formará parte del calendario nacional de feriados y será de alcance local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a la celebración de dos localidades: Comandante Nicanor Otamendi, del partido de General Alvarado, y Villalonga, de Patagones, festejarán su aniversario fundacional el viernes 29 de mayo.

En este contexto, los principales beneficiados serán la actividad pública y los empleados del Banco Provincia, aunque eso no significa que el resto no pueda aprovechar esta jornada. Si sus empleadores lo consideran necesario y las celebraciones afectan a sus comercios o empresas, varios trabajadores del sector privado también podrán tener un fin de semana largo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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