ARCA extendió los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales para personas humanas

La medida alcanza a las declaraciones juradas y al pago de saldos correspondientes al período fiscal 2025. También se prorrogó la presentación del impuesto cedular y de las declaraciones informativas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una prórroga excepcional para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los saldos de los impuestos a las Ganancias , Bienes Personales e impuesto cedular correspondientes al período fiscal 2025.

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La medida fue establecida mediante la Resolución General 5851/2026 , publicada en el Boletín Oficial , y responde a pedidos realizados por entidades representativas de profesionales en ciencias económicas que solicitaron más tiempo para completar la confección de las declaraciones juradas.

Según dispuso el organismo, las obligaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales para personas humanas y sucesiones indivisas podrán cumplirse “de manera excepcional” hasta el 27 de julio de 2026 , inclusive.

A quiénes alcanza la medida

La extensión alcanza tanto a los contribuyentes del régimen general como a quienes se encuentren adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Además, la resolución establece que los sujetos alcanzados por el impuesto cedular también podrán presentar la declaración jurada y pagar el saldo resultante hasta el mismo 27 de julio.

Por otra parte, ARCA prorrogó hasta el 31 de julio de 2026 la presentación de las declaraciones juradas informativas previstas en las resoluciones generales 2442 y 4003.

La decisión del ARCA

En los fundamentos de la norma, el organismo señaló que la decisión busca “facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias” y explicó que la medida se adoptó por “razones de administración tributaria”.

La resolución lleva la firma del director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, y entró en vigencia este viernes con su publicación en el Boletín Oficial.