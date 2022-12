Si ves el Mundial Qatar 2022 en tu teléfono, tenés que seguir estos consejos

No importa el país, ni la selección a la que apoyes, el Mundial Qatar 2022 no se lo quiere perder nadie. Se acercan las fechas decisivas de este gran evento mundial, pero muchos no tienen la posibilidad de verlo en la comodidad de sus casas y hay que recurrir a los celulares. Para esto seguí estos tres consejos para ver los partidos desde tu teléfono.