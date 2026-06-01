Las universidades argentinas cayeron en un ranking por falta de investigación

Siete instituciones nacionales quedaron dentro del listado global, aunque todas retrocedieron posiciones. La UBA se mantiene como la mejor ubicada del país.

El CWUR se basa en datos verificables como la empleabilidad de los graduados o la producción científica.

Las universidades argentinas registraron una nueva caída en el ranking global elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR) , una de las clasificaciones internacionales más importantes del ámbito académico.

Aunque siete instituciones del país lograron ubicarse entre las 2.000 mejores del mundo , todas retrocedieron posiciones respecto de la edición anterior, un resultado que vuelve a poner el foco sobre el desfinanciamiento a la educación superior .

El informe atribuye gran parte del descenso al desempeño en investigación , el indicador con mayor peso dentro de la metodología del ranking. Desde hace algunos años, rectores, investigadores y especialistas advierten sobre las dificultades para sostener proyectos, invertir en equipamiento, actualizar laboratorios y retener profesionales altamente capacitados.

La clasificación CWUR analiza más de 21.000 instituciones de educación superior de 95 países y la edición 2026 a siete universidades argentinas dentro de las 2.000 mejores del mundo.

Aunque todas lograron mantenerse en la clasificación internacional, ninguna consiguió mejorar su ubicación respecto de la medición anterior. En 2021 había diez entidades nacionales dentro del listado.

La mejor posicionada volvió a ser la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ocupó el puesto 423 a nivel global. A pesar de conservar el liderazgo nacional, la institución retrocedió varias posiciones respecto del año pasado y quedó ubicada como la sexta mejor de América Latina.

En segundo lugar apareció la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que alcanzó el lugar 768 del ranking mundial. Detrás se ubicó la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que quedó en el 845.

Más abajo en la clasificación aparecen la Universidad Nacional de Rosario (puesto 1681), la Universidad Nacional del Litoral (1739), la Universidad Nacional de Cuyo (1829) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (1891).

uba economicas

A nivel regional, la lista es liderada por la Universidad de São Paulo, seguida por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad Estadual de Campinas y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El CWUR es considerado uno de los rankings más rigurosos debido a que utiliza indicadores objetivos y verificables. La metodología distribuye el puntaje entre calidad educativa (25%), empleabilidad de los graduados (25%), excelencia del cuerpo docente (10%) y desempeño en investigación (40%).

Bajó el presupuesto para investigación en universidades

La caída de las universidades argentinas en el ranking internacional aparece vinculada al deterioro de los indicadores de investigación, un área que representa el 40% de la evaluación total realizada por el CWUR.

La reducción de recursos destinados a ciencia y tecnología impacta directamente sobre la capacidad de las casas de estudio para producir conocimiento, sostener proyectos y competir con instituciones extranjeras que cuentan con mayores niveles de inversión.

"El dato refleja un escenario de creciente competencia internacional en el que inciden de manera directa el financiamiento, el desempeño en investigación y la cooperación científica —áreas en las que las universidades públicas argentinas han enfrentado condiciones adversas en los últimos años", describe un comunicado publicado por la UNLP.

ciencia laboratorio Freepik

Entre 2023 y 2025, el presupuesto nacional destinado a Educación y Cultura registró una fuerte caída en términos reales. La producción científica requiere sostén constante en infraestructura, tecnología, publicaciones especializadas y formación de recursos humanos calificados, aspectos que suelen resentirse cuando disminuye el aporte económico.

"El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos", señaló Nadim Mahassen, presidente del CWUR.

"Las universidades argentinas enfrentan dificultades para ofrecer educación de alta calidad, atraer y retener talento y producir investigación de calidad a gran escala", añadió y continuó: "No es solo un problema académico, sino nacional, porque la erosión del sistema de educación superior argentino socava el desarrollo científico, la innovación y el futuro de largo plazo del país".