El audio de Claudio Barrelier al padre de Agostina Vega: "No entiendo por qué quedé pegado en todo esto"

En un mensaje enviado a Gabriel Vega, el principal acusado por el crimen de la adolescente intentó despegarse de las acusaciones. El fiscal Raúl Garzón confirmó que la joven ingresó a su domicilio horas antes del asesinato.

A la par de la divulgación de los primeros datos de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega , se conoció un audio de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba.

En un mensaje dirigido a Gabriel Vega, padre de la víctima, el principal acusado le habló sobre el último contacto con Agostina en su domicilio, la noche en que fue vista por última vez. “Me dijo que la madre sabía que había venido para que yo la llevara a lo de un noviecito” , aseguró el papá cuando le consultó por su hija.

En la grabación difundida por TN, Barrelier negó cualquier vínculo con el asesinato y apuntó contra la familia de Agostina. “Yo ya hablé con Meli, ya le expliqué todo el tema, fui, declaré, me allanaron, allanaron la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver” , sostuvo.

El detenido también afirmó estar colaborando con la búsqueda de la adolescente de 14 años y dijo no entender el motivo por el cual quedó involucrado en la causa. “Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en lo que más puedo”, afirmó y dijo: "No entiendo por qué quedé pegado en todo esto".

Barrelier también expresó su malestar por la información que circulaba sobre él: “Me cae la información porque no me la quieren contar. No puede ser, no puede ser que salga a hablar así la madre de la Meli de mí”.

Luego de que se haya difundido que el acusado había intentado quitarse la vida, el Servicio Penitenciario de Córdoba comunicó que no existió ese episodio, si no que luego de los controles médicos y psicológicos periódicos en la cárcel de Bouwer "se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas”, tras lo cual se activó el protocolo de resguardo para garantizar su integridad física y psíquica.

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Primeros resultados de la autopsia a Agostina Vega

En ese contexto, se conocieron los primeros resultados de la pericia que indican que el asesinato de Agostina ocurrió entre las 01hs y las 03hs del domingo 24 de mayo.

El fiscal Raúl Garzón confirmó que la adolescente ingresó al domicilio de Barrelier, en una casa de Juan del Campillo, en el barrio Cofico. El crimen se produjo poco después de llegar a la vivienda.

En la previa, los investigadores estimaban que el crimen había ocurrido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo siguiente. Los primeros datos de la autopsia confirmaron la línea temporal prevista.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, también se descartó que Agostina Vega estuviera cursando un embarazo. La hipótesis que había circulado en los últimos días, fue rechazada en base a las pericias realizadas sobre el cuerpo de la adolescente.