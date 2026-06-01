ANSES confirmó cuándo empiezan los depósitos de las jubilaciones y pensiones en junio 2026

Estos son los valores que se contemplan para las prestaciones que otorga el organismo previsional argentino durante este mes.

La fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24 dispone ajustes mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) difundió el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilados y pensionados. Durante este mes, los beneficiarios recibirán un incremento del 2,58% en sus haberes , porcentaje que surge de la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente.

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El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, junio incorpora dos conceptos que elevan los ingresos previsionales: el bono extraordinario de $70.000 para determinados grupos y el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

La actualización mensual se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. En este caso, el aumento toma como referencia la inflación informada para abril. Los pagos se acreditarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), según el calendario establecido por el organismo previsional.

Los haberes previsionales tendrán una suba del 2,58% durante junio. Los valores quedaran ordenados así (teniendo en cuenta bono y aguinaldo):

jubilación mínima: $674.976,99

pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59

pensión No Contributiva por Invalidez: $493.483,89

pensión No Contributiva por Vejez: $493.483,89

pensión para Madres de siete hijos: $674.976,99

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Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario de $70.000 continuará vigente durante junio y se acreditará junto con el haber previsional. Los titulares de la jubilación mínima recibirán el monto completo del bono. El mismo criterio se aplicará para quienes perciben la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

Las prestaciones que superen el haber mínimo también podrán acceder al beneficio, aunque en esos casos el pago será proporcional. ANSES informó que el objetivo de ese esquema es garantizar que ningún beneficiario alcance un ingreso inferior a $473.317,99 entre haber y bono.

El organismo aclaró que no resulta necesario realizar trámites adicionales para acceder al refuerzo. La acreditación se efectuará automáticamente junto con la prestación mensual.

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De cuánto será el aguinaldo para jubilados y pensionados

Junio incluirá el pago del medio Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido habitualmente como aguinaldo. El cálculo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Por ese motivo, cada prestación tendrá un monto diferente.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un ingreso total de $674.976,99 al sumar haber, bono y aguinaldo.

Los titulares de la PUAM alcanzarán un total de $553.981,59 durante este mes. Las personas que cobran Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez percibirán $493.483,89 considerando todos los conceptos liquidados. Las beneficiarias de la pensión para madres de siete hijos recibirán $674.976,99 entre haber mensual, bono extraordinario y medio aguinaldo.

ANSES abonará el aguinaldo en la misma fecha prevista para cada prestación, sin cronogramas diferenciados ni gestiones complementarias por parte de los beneficiarios.

ANSES computadora

Cuándo cobro ANSES: depósitos de jubilaciones y pensiones en junio de 2026

El calendario de pagos de junio se organiza según la terminación del DNI y distingue entre quienes cobran hasta un haber mínimo y quienes perciben montos superiores.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas