Ni bono ni aumento: el extra que dará ANSES por única vez a los jubilados en junio 2025

Si bien los trabajadores en relación de dependencia lo pueden cobrar de manera diferida y separada del recibo de sueldo, los jubilados y pensionados, incluyendo a quienes reciben las Pensiones No Contributivas , lo aprecian junto con su haber mensual. De esta manera, será entregado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En este sentido, el beneficio no percibe a titulares de otras prestaciones sociales otorgadas por ANSES. No se incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), el Plan Desempleo, las Becas Progresar, entre otras ayudas económicas de la entidad.

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo es un derecho adquirido por todos los jubilados y pensionados del país. Este pago se abona en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibo durante el semestre correspondiente.

En esta ocasión, se tomará en cuenta el haber correspondiente a junio, ya que con el aumento anunciado del 2,8% (equivalente al dato inflacionario de abril) este pago será el más elevado. Así, el aguinaldo estimado para quienes cobran la jubilación mínima será de $152.347; mientras que, para la máxima alcanzará $1.025.451.

Por su parte, el bono de ingresos adicional $70.000 no se incluye en el SAC, ya que no forma parte del haber mensual permanente, sino que se trata de un refuerzo extraordinario. Pero, el Gobierno Nacional analiza una posible la entrega de este beneficio el próximo mes, aunque todavía no está confirmado oficialmente.

¿Cuándo paga ANSES el aguinaldo?

El organismo previsional confirmó que este monto adicional, que corresponde al 50% del haber mensual más alto comprendido en el período enero-junio 2025, empezará a depositarse a partir del martes 10 de junio.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.