Nueva herramienta: qué es el simulador de jubilación de la Caja de Córdoba y para qué sirve

La plataforma permite revisar la historia laboral, proyectar el acceso al beneficio y saber qué información puede faltar antes de iniciar la gestión.

Quienes están cerca de la edad o de los años de servicio necesarios para jubilarse cuentan con una herramienta digital que permite consultar la situación previsional antes de iniciar el trámite. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba incorporó un simulador para realizar una proyección personalizada a partir de los datos registrados.

El sistema está pensado como una instancia de consulta previa: permite saber si una persona ya reúne las condiciones para comenzar la gestión o, si todavía no las alcanza, conocer el período estimado en el que podría hacerlo. La herramienta toma como referencia la información disponible en los registros oficiales.

La consulta puede ser especialmente útil para detectar con anticipación si existen períodos laborales que no aparecen correctamente registrados. En esos casos, el usuario puede pedir una modificación de su historia laboral o declarar servicios realizados en otros organismos previsionales para obtener una proyección más completa.

La propuesta busca simplificar las consultas relacionadas con los registros laborales y los aportes acumulados.

El simulador funciona dentro de Ciudadano Digital (CiDi) y permite consultar la situación previsional de cada persona. Para comenzar, el usuario debe ingresar con sus credenciales y acceder al servicio correspondiente a la Caja de Jubilaciones.

Una de las principales funciones es determinar si se cumplen las condiciones necesarias para iniciar una jubilación. El sistema analiza los datos disponibles y presenta el resultado en una sección denominada “Determinación del derecho” . Allí puede indicar que la persona ya está en condiciones de iniciar la gestión o establecer un período estimado para alcanzar los requisitos.

La herramienta también permite revisar la historia laboral registrada en Córdoba, con los años de servicio y los aportes que figuran en el sistema. Este punto resulta clave, ya que cualquier período que no esté cargado puede modificar la proyección obtenida.

Si el afiliado encuentra un dato incorrecto o advierte que falta parte de su trayectoria laboral, puede solicitar una corrección desde la sección “Mis consultas”, seleccionando el asunto “Modificación de historia laboral”. De esta manera, la información puede ser revisada antes de avanzar con una gestión previsional.

Otro punto contemplado por el simulador son los años de aportes realizados en otras cajas previsionales. Por ejemplo, una persona puede declarar servicios correspondientes a ANSES cuando necesite incorporarlos para completar el período requerido. En esta instancia no hace falta presentar el reconocimiento formal: alcanza con cargar los datos para realizar la simulación. La documentación respaldatoria será necesaria cuando se inicie el expediente jubilatorio.

Esto marca una diferencia importante: el resultado del simulador funciona como una referencia orientativa y no reemplaza la resolución administrativa de la Caja. La situación definitiva se determina cuando se presenta el trámite formal y el organismo verifica la documentación correspondiente.

Fue diseñado para que los usuarios puedan revisar sus datos previsionales desde una plataforma oficial. Pexels

Guía paso a paso para utilizar el simulador de jubilación

El procedimiento para consultar la situación previsional es completamente online y comienza en la plataforma Ciudadano Digital. Estos son los pasos indicados:

Ingresar a Ciudadano Digital (CiDi) con el usuario correspondiente

con el usuario correspondiente Una vez dentro de la plataforma, acceder al servicio de la Caja de Jubilaciones

Entrar en la sección “Trámites”

Seleccionar la opción “Simular mi jubilación”

Elegir el tipo de jubilación que se desea analizar

Revisar los datos personales que aparecen en pantalla y confirmar que sean correctos

que aparecen en pantalla y confirmar que sean correctos Consultar la historia laboral registrada por la provincia y verificar los períodos de servicio que figuran en el sistema

por la provincia y verificar los períodos de servicio que figuran en el sistema Si falta información o hay algún error, ingresar en “Mis consultas” y seleccionar “Modificación de historia laboral” para solicitar la corrección

y seleccionar “Modificación de historia laboral” para solicitar la corrección Declarar, si corresponde, los años de servicios realizados en otras cajas previsionales . Esos datos permiten completar la proyección, aunque el reconocimiento formal deberá presentarse durante el trámite jubilatorio

. Esos datos permiten completar la proyección, aunque el reconocimiento formal deberá presentarse durante el trámite jubilatorio Finalmente, revisar la pantalla “Determinación del derecho”, donde el sistema informará si ya se reúnen las condiciones para comenzar la gestión o indicará el año y mes estimados en los que podrían alcanzarse

Si aparecen dudas durante la consulta, la plataforma cuenta además con un canal de orientación. Desde “Mis consultas”, el usuario puede seleccionar el asunto “Asesoramiento previsional” para plantear preguntas vinculadas con su situación particular.

La propuesta apunta a que el trabajador pueda conocer su escenario previsional con anticipación y revisar la información que figura en los registros. Así, antes de iniciar una gestión que puede requerir documentación y verificaciones, tiene la posibilidad de saber qué camino tiene por delante y si existe algún dato que convenga corregir previamente.