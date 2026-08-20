La nueva convocatoria de la Caja de Jubilados de Córdoba: de qué se trata y cómo participar

Una propuesta busca que personas mayores compartan sus conocimientos tecnológicos con pares y acompañen gestiones cotidianas frente a las nuevas herramientas.

Una nueva convocatoria de la Caja de Córdoba invita a los adultos mayores a ayudar a sus pares.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba abrió una nueva convocatoria dirigida a personas mayores de la provincia, con una propuesta que pone en primer plano la participación, el intercambio de conocimientos y el acompañamiento entre pares. La iniciativa surge frente a un escenario cotidiano: cada vez más trámites y operaciones se realizan mediante celulares, cajeros automáticos y plataformas digitales .

Para quienes no están familiarizados con estas herramientas, resolver una gestión puede convertirse en un verdadero desafío y generar la necesidad de pedir ayuda. En ese contexto, la convocatoria busca aprovechar los conocimientos adquiridos por personas mayores para acompañar a otras que necesitan una mano con la tecnología.

Conectados +55 fue pensado como un programa de inclusión digital y acompañamiento. La iniciativa reúne a la Caja de Jubilaciones, el Espacio Illia y Banco de Córdoba para trabajar sobre situaciones concretas que pueden aparecer al momento de realizar una operación bancaria o una gestión a través de canales digitales.

El esquema tiene una particularidad: quienes brindan el acompañamiento también son personas mayores. La idea es aprovechar conocimientos y experiencias de quienes ya se manejan con determinadas herramientas para que puedan orientar a otros que todavía necesitan una mano. Así, la propuesta no se limita a enseñar tecnología, sino que también apuesta por fortalecer la autonomía y la confianza.

Bancor incorporó equipos técnicos para brindar información sobre operaciones y procesos vinculados con herramientas como el homebanking y los cajeros automáticos. En la etapa piloto, los voluntarios reciben capacitación mediante contenidos virtuales y encuentros presenciales antes de comenzar con el acompañamiento directo.

El trabajo presencial está pensado especialmente para los días de cobro de jubilaciones, cuando aumenta la circulación de personas que pueden necesitar orientación. En ese contexto, los voluntarios pueden acompañar gestiones sencillas y explicar el funcionamiento de los canales digitales, sin reemplazar los procedimientos ni la atención formal de la entidad bancaria.

Las actividades se plantearon en estas sucursales: Córdoba, Río Cuarto, Alta Gracia, Carlos Paz, Río Ceballos, La Calera y Villa Allende. La elección permitió distribuir la experiencia en distintos sectores de la capital provincial.

El programa también se vincula con una mirada más amplia sobre el envejecimiento activo. El Illia, espacio recreativo y cultural dependiente de la Caja, trabaja con personas mayores de 55 años y desarrolla actividades gratuitas orientadas a la integración social y la participación.

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Convocatoria abierta: qué hace falta para participar y hasta cuándo hay tiempo

La convocatoria difundida por El Illia estuvo dirigida a personas de 55 años o más que manejaran algunas herramientas digitales y quisieran participar como voluntarias. Para postularse, se solicita completar un formulario con los datos personales, indicar la disponibilidad y contar qué conocimientos tecnológicos podían aportar. Se puede realizar la postulación hasta el día 25 de agosto.

El perfil buscado no apunta necesariamente a especialistas en informática. El requisito central es tener cierta familiaridad con herramientas digitales y, sobre todo, disposición para acompañar a otros adultos mayores. En otras palabras, saber hacer una gestión desde el celular y tener paciencia para explicarla puede ser tan relevante como contar con conocimientos técnicos.

La propuesta apunta así a un problema cotidiano pero concreto: que la digitalización de servicios no termine convirtiéndose en una barrera para quienes tienen más dificultades para adaptarse. La apuesta consiste en aprender con alguien que atraviesa una experiencia similar, compartir conocimientos y ganar independencia paso a paso.