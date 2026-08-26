Anteojos gratis de PAMI: quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite

Los afiliados de PAMI tienen disponible durante 2026 una prestación que puede representar un ahorro importante en un gasto habitual: la cobertura sin cargo de anteojos . El beneficio contempla un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos , o bien un par de anteojos bifocales, con una frecuencia de una prestación cada dos años.

Una vez hecha la consulta con un oftalmólogo de la cartilla y emitida la correspondiente Orden Médica Electrónica (OME), el afiliado puede dirigirse directamente a una óptica de la cartilla de PAMI para solicitar los anteojos. No es necesario ir previamente a una agencia del organismo ni sacar un turno para iniciar la gestión. El beneficio está disponible para las personas afiliadas al Instituto y, de acuerdo con la información oficial, la óptica puede ser elegida libremente dentro de la red correspondiente.

La cobertura óptica de PAMI contempla un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana cada dos años , o, como alternativa, un par de anteojos bifocales durante ese mismo período. El afiliado no tiene que pagar por los anteojos incluidos en la prestación cuando cumple con las condiciones establecidas por PAMI y completa el procedimiento mediante los prestadores correspondientes.

Por tratarse de una prestación incluida dentro de la cobertura de PAMI, las ópticas no deberían cobrarle al afiliado por los elementos que corresponden a la cobertura. La normativa del organismo establece expresamente que el establecimiento no puede exigir sumas de dinero por la prestación óptica cubierta.

El procedimiento empieza con una consulta oftalmológica . El afiliado debe atenderse con un profesional de oftalmología de la cartilla de PAMI y obtener la indicación necesaria para los anteojos. Una vez hecha la consulta, el especialista genera la OME . Ahí quedan registrados los datos de la prescripción y la indicación del elemento óptico . Como la orden es electrónica, no hace falta imprimirla para continuar con el trámite.

Después, el afiliado puede buscar una óptica que forme parte de la cartilla de PAMI. El organismo dispone de un buscador online en el que se puede seleccionar la provincia, la ubicación y el servicio requerido. Entre las opciones aparece específicamente Óptica-Anteojos. Con la óptica elegida, el afiliado debe presentarse con la documentación necesaria para que el establecimiento pueda verificar la prestación.

Una vez en la óptica, se hace la prueba correspondiente. El afiliado tiene que ir personalmente para que se puedan determinar las características necesarias del anteojo. Si la persona no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede gestionar la prestación con la documentación correspondiente, aunque el afiliado debe ir a la óptica para hacer la prueba.

Qué documentación hay que presentar para acceder al beneficio

Para evitar demoras al momento de asisitir a la óptica, es necesario contar con la documentación que exige PAMI. La prestación requiere:

DNI del afiliado

credencial de PAMI

Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de la cartilla

La OME debe estar confeccionada a nombre del afiliado e incluir la prescripción de los anteojos, junto con la firma, el sello aclaratorio de la especialidad y el número de matrícula del profesional. La orden tiene una vigencia de 150 días y permanece disponible en el sistema de manera electrónica. En el caso de los bifocales solicitados por primera vez, puede requerirse la Escala FIN.

Cómo encontrar una óptica de PAMI y qué pasa si ya recibí anteojos

PAMI permite elegir la óptica dentro de su cartilla. El buscador oficial permite consultar los establecimientos disponibles por provincia y ubicación, además de seleccionar el servicio óptico que se necesita. La elección no queda limitada a una única óptica asignada por el organismo. PAMI establece que la óptica es de libre elección dentro del territorio nacional, siempre que forme parte de la red correspondiente.

El plazo de dos años es uno de los puntos centrales para tener en cuenta. La cobertura ordinaria permite acceder nuevamente a los anteojos una vez cumplido ese período. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que PAMI contempla una nueva prestación antes de que transcurran los dos años. Entre ellas aparecen situaciones vinculadas con glaucoma y cirugías quirúrgicas. En esos casos, la gestión requiere documentación médica adicional, incluida una prescripción oftalmológica y un resumen de la historia clínica.