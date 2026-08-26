Así fue el feroz paso de la riada por Nepal

Las imágenes muestran la fuerza del agua al atravesar localidades del norte de Nepal, cerca de la frontera con China, mientras continúan las tareas de rescate.

La avalancha provocó una inundación repentina en una zona montañosa del norte de Nepal, cerca de la frontera con China.

Una avalancha de hielo y rocas desencadenó una violenta inundación en el norte de Nepal, cerca de la frontera con China. El video registra la fuerza de la masa de agua que avanzó por la zona y arrasó todo a su paso, en un desastre que dejó al menos 17 muertos y cientos de personas desaparecidas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes muestran el avance de la enorme masa de agua y barro que atravesó la zona afectada , mientras la corriente arrasaba distintos sectores cercanos al río. La fuerza de la inundación dejó en evidencia la magnitud del fenómeno que golpeó al distrito de Rasuwa durante la mañana del miércoles.

La inundación afectó especialmente a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi , localidades ubicadas en una zona montañosa próxima a la frontera con China. La crecida también provocó graves daños en infraestructura y en distintos proyectos hidroeléctricos de la región.

El video muestra la fuerza de la inundación repentina, que avanzó por sectores cercanos a la frontera entre Nepal y China.

Las autoridades nepalíes manejan como hipótesis preliminar que un terremoto de magnitud 4,4 provocó un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi y habría desencadenado posteriormente la inundación.

El sismo fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos a las 02:52 GMT, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, explicó que el movimiento sísmico habría generado el deslizamiento que bloqueó el río.

La corriente quedó registrada mientras atravesaba la región, en medio de una de las peores emergencias de las últimas horas. X

“Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación”, señaló Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú.

Cientos de extranjeros desaparecidos

La emergencia dejó además una gran cantidad de personas cuyo paradero todavía se desconoce. Según la Junta de Turismo de Nepal, 384 viajeros fueron reportados como desaparecidos, de los cuales 291 son extranjeros y 93 son ciudadanos nepalíes.

Entre los desaparecidos figuran ciudadanos de India, Malasia, Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia y Países Bajos. Las autoridades aclararon que el registro es preliminar y que los datos continúan siendo verificados.

A esta cifra se suman 60 trabajadores de un proyecto hidroeléctrico en construcción que permanecen desaparecidos. Los empleados se encontraban trabajando dentro de un túnel cuando la inundación alcanzó las instalaciones del proyecto Langtang Khola, de 20 MW.

La emergencia dejó 384 viajeros desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes. X

Continúan las tareas de rescate

Las operaciones para localizar a las personas desaparecidas se desarrollan con dificultades debido al nivel del agua y las condiciones montañosas de la región. Los helicópteros no pueden aterrizar en algunas zonas de Syapru Besi y Timure hasta que la crecida disminuya.

La policía y el ejército de Nepal participan del operativo, mientras las autoridades pidieron a quienes viven en zonas bajas trasladarse hacia lugares seguros.

La Cruz Roja también activó equipos de respuesta de emergencia, movilizó voluntarios y desplegó suministros humanitarios para asistir a las comunidades afectadas.

La emergencia también alcanzó al Tíbet, donde China movilizó organismos de respuesta y equipos de rescate para atender las consecuencias del desastre.