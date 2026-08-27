Nuevo paro universitario de 48 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento + Agregar ámbito en









La medida de fuerza tendrá impacto en las actividades académicas y administrativas de las casas de estudio públicas de todo el país.

Mañana comenzará un nuevo paro universitario de 48 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

Los gremios docentes que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocaron a un nuevo paro de 48 horas para este jueves y viernes, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La medida de fuerza tendrá impacto en las actividades académicas y administrativas de las universidades públicas de todo el país. Las casas de estudio más importantes se unirán para exigir la implementación de la norma que garantiza la financiación y mejoras salariales para el sector.

La protesta se produce en medio de un conflicto que continúa abierto entre las organizaciones universitarias y el Gobierno nacional.

La medida de fuerza tendrá impacto en las actividades académicas y administrativas de las casas de estudio públicas de todo el país. El conflicto con la Ley de Financiamiento Universitario La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada por el Congreso de la Nación luego de haber sido vetada por el Poder Ejecutivo, y a principios de agosto, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la normativa.

Sin embargo, su implementación continúa siendo motivo de conflicto entre las universidades y la gestión de Javier Milei y tiempo atrás hubo una medida de fuerza que se extendió durante toda una semana en las casas de altos estudios.

Las autoridades educativas aseguran que las transferencias presupuestarias todavía no se concretaron, y según indican, esa demora afecta a los gastos de funcionamiento de las facultades, a los salarios de los docentes y a las becas de los estudiantes. El principal eje de disputa es la cuestión salarial. Las universidades aseveran que los aumentos dados en los últimos meses quedaron muy por debajo de la inflación y que además fueron definidos en forma unilateral sin una negociación paritaria. Acorde a los cálculos realizados por las casas de estudio, los docentes universitarios acumulan desde diciembre de 2023 una pérdida del poder adquisitivo próxima a un tercio de su capacidad de compra. Los gremios tienen previsto participar de nuevas instancias de negociación mientras el sistema universitario mantiene el reclamo por mayores recursos para las instituciones.

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