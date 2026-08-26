Caso Loan: un tenso careo marcó una nueva audiencia del juicio

Nicolás Soria enfrentó al testigo Roberto Sotelo, quien lo vinculó con la entrega de drogas. El tribunal también rechazó una medida solicitada por una de las defensas.

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña estuvo atravesada este miércoles por momentos de tensión, acusaciones cruzadas entre testigos y reiterados cruces entre uno de los abogados defensores y el tribunal.

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Uno de los protagonistas de la jornada fue Nicolás “El Americano” Soria , acusado de integrar el grupo investigado por presuntamente entorpecer la búsqueda del niño e instalar pistas falsas después de su desaparición.

Soria llegó a Corrientes semanas después de que se perdiera el rastro de Loan y quedó bajo sospecha por las maniobras atribuidas a la denominada “banda del hotel” , un grupo que habría intentado influir sobre testigos y orientar la pesquisa hacia distintas hipótesis.

Este miércoles fue careado con Roberto Carlos Sotelo , un testigo que declaró de manera remota desde la Unidad Penal N°6 de Corrientes, donde se encuentra detenido en el marco de otra causa.

Durante el intercambio, Sotelo acusó a Soria de haberle suministrado drogas durante un encuentro en Goya. “ Vos me convidaste la droga a orillas del río ”, sostuvo ante el tribunal.

Soria rechazó esa versión y aseguró que nunca compró ni consumió estupefacientes junto al testigo. Según explicó, se encontró con él en tres oportunidades y el primer contacto ocurrió entre el 4 y el 5 de agosto de 2024.

Además, acusó a Roberto y a su hermana Mónica Sotelo de estar vinculados con actividades relacionadas con las drogas, lo que profundizó la tensión durante el careo.

Mónica Sotelo también declaró y sostuvo que Soria había llegado hasta su vivienda con una presunta orden de allanamiento falsa. Según su testimonio, habría buscado intimidarla e instalar una conexión entre la desaparición de Loan y el narcotráfico. También aseguró que el acusado decía ser un supuesto “agente de la DEA”.

Loan Danilo Peña permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en El Algarrobal, Corrientes.

Cruces entre el juez y uno de los abogados

La tensión de la jornada también alcanzó al juez Simón Bracco y al abogado Rodolfo Baqué, representante de Elizabeth Cutaia, integrante de una de las defensas en el expediente por el presunto entorpecimiento de la investigación.

El magistrado llamó en reiteradas oportunidades la atención al letrado por sus interrupciones durante las declaraciones testimoniales, lo que generó varios cruces dentro de la sala.

Por otra parte, el tribunal rechazó un pedido de Baqué para realizar una reconstrucción relacionada con el botín de Loan, medida que había solicitado durante las audiencias de la semana pasada.

El juicio continuará este jueves con las declaraciones de Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, integrantes de la Prefectura Naval Argentina, y de Lucas Matías González, perteneciente a la Policía Federal Argentina.

La Justicia descartó la hipótesis de trata pero sostuvo que Loan fue sustraído

La audiencia se produjo un día después de que la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyera definitivamente a siete imputados respecto de la hipótesis de trata de personas. En tres casos, además, dispuso el sobreseimiento por abandono de persona.

La magistrada aclaró que esa resolución no implica el cierre de la investigación por la desaparición del niño y sostuvo que existen elementos para afirmar que lo ocurrido no fue accidental. Pozzer Penzo sostuvo en su resolución que la desaparición fue “intencional, provocada” y afirmó que se encuentra acreditada la finalidad de sustraer al menor y mantenerlo oculto.

Mientras continúa el juicio oral, el paradero de Loan sigue siendo desconocido. Permanecen vigentes las alertas internacionales de Interpol, las tareas del Sistema Federal de Búsqueda de Personas y las medidas del Comando Unificado Conjunto Corrientes.

Además, continúa vigente una recompensa de $20 millones para quienes aporten información útil que permita determinar dónde se encuentra el niño.