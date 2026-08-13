PAMI se suma a la Red Nacional de ACV: ¿qué cambia para los afiliados?

El organismo incorporó un nuevo circuito de atención para mejorar las derivaciones y reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia cerebrovascular.

PAMI incorporó a sus afiliados al circuito nacional destinado a mejorar la respuesta ante accidentes cerebrovasculares.

El PAMI se incorporó al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV) , una iniciativa que busca ordenar la respuesta sanitaria frente a este tipo de emergencias.

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El acuerdo fue firmado entre el organismo y el Ministerio de Salud de la Nación y contempla la integración de los afiliados a una red de establecimientos preparados para realizar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

La medida también establece nuevos mecanismos de coordinación entre los distintos efectores de salud, con herramientas destinadas a identificar rápidamente cada caso y definir dónde debe recibir atención el paciente.

El PRONAC-ACV busca conformar una red de establecimientos de salud capacitados para atender accidentes cerebrovasculares según el nivel de complejidad que requiera cada situación.

El esquema contempla centros acreditados y redes regionales que permiten organizar las derivaciones entre hospitales y otros efectores. De esta manera, ante una emergencia, se puede determinar cuál es el establecimiento más adecuado para continuar con la atención.

La propuesta también incorpora protocolos para tratamientos de reperfusión y otras intervenciones de alta complejidad. A su vez, incluye herramientas digitales para registrar los casos y realizar un seguimiento posterior.

¿Cómo funcionará el nuevo "Código ACV Nacional" para afiliados de PAMI?

Una de las principales herramientas del programa es el Código ACV Nacional, un sistema diseñado para generar una alerta cuando se identifica un posible accidente cerebrovascular.

La activación de este código permite poner en marcha el circuito de atención y comunicar la situación a los distintos actores que intervienen en la emergencia. El objetivo es que la información llegue de manera rápida al sistema encargado de organizar la asistencia.

En el caso de los afiliados de PAMI, esta alerta permitirá iniciar el mecanismo de coordinación correspondiente y avanzar con la definición del establecimiento al que deberá ser trasladada la persona.

El rol de PAMI: Coordinación de derivaciones y traslados de urgencia

Con su incorporación a la red, PAMI tendrá que recibir las alertas generadas por el Código ACV Nacional y coordinar los traslados de sus afiliados hacia los centros que correspondan.

La obra social también deberá organizar las derivaciones necesarias para garantizar la continuidad de la atención dentro de la red. Para llevar adelante esta tarea, podrá establecer acuerdos con autoridades sanitarias provinciales, municipios y otros financiadores.

El Ministerio de Salud mantendrá la conducción técnica del programa. Entre sus funciones estarán establecer los criterios de funcionamiento, acreditar a los establecimientos participantes y supervisar el cumplimiento de los estándares definidos.

Claves para entender por qué la rapidez en la atención del ACV salva vidas

Frente a un ACV, el tiempo resulta determinante porque algunas intervenciones dependen de que el paciente llegue rápidamente a un centro con capacidad para realizar estudios y tratamientos especializados.

Por eso, la coordinación entre los servicios de emergencia, los centros de salud y los financiadores busca evitar traslados innecesarios o demoras en la definición del destino. La existencia de una red organizada permite establecer previamente los circuitos que deben seguirse ante una alerta.

La estrategia también apunta a ampliar progresivamente la cobertura territorial mediante la incorporación de hospitales públicos, provincias, municipios y otros establecimientos. Así, el sistema busca aprovechar la infraestructura disponible y generar circuitos regionales de atención.

Para los afiliados de PAMI, la incorporación al programa representa una mayor articulación de los recursos disponibles frente a una emergencia cerebrovascular, desde la primera alerta hasta la derivación y el seguimiento posterior.