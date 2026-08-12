Cómo hacer reclamos en PAMI y resolver trámites de forma rápida

Los afiliados de PAMI tienen distintos canales para resolver problemas con prestaciones, medicamentos, turnos, profesionales e insumos médicos. Sin embargo, no todas las gestiones siguen el mismo procedimiento. Algunas pueden hacerse directamente desde la web o la aplicación Mi PAMI , mientras que otras requieren comunicarse con el prestador correspondiente o ir hasta una agencia.

El organismo cuenta con PAMI Escucha y Responde , una línea telefónica gratuita disponible en todo el país durante las 24 horas, los 365 días del año. El número es 138 y permite hacer consultas, sugerencias y reclamos relacionados con los servicios y prestaciones de la obra social.

Cuando un afiliado tiene un problema con una prestación, el primer paso es identificar qué servicio está involucrado . PAMI dispone de una sección específica de reclamos donde aparecen, entre otros, inconvenientes relacionados con el médico de cabecera y las consultas con especialistas. La gestión puede iniciarse desde la página oficial de PAMI . El afiliado debe ingresar a la sección de reclamos y buscar la prestación sobre la que necesita realizar la presentación. El sistema ofrece distintas categorías para seleccionar el motivo de la queja.

Otra alternativa es comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138 . La línea funciona las 24 horas y permite realizar consultas y reclamos sobre servicios y prestaciones. Para agilizar la atención, conviene tener disponible el número de afiliación y los datos relacionados con el problema que se quiere denunciar. En determinados casos también puede ser necesario concurrir a una agencia . PAMI permite solicitar turnos online para la atención presencial y elegir fecha y horario.

Ante una situación médica que requiere atención inmediata , PAMI establece distintos teléfonos según el lugar de residencia. Para quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el número de emergencias de PAMI es el 139 . Ese mismo número corresponde a los afiliados que pertenecen a la UGL Rosario . En el resto del país, el procedimiento es diferente. La página web oficial de PAMI permite ingresar los datos personales para consultar cuál es el número correspondiente al prestador asignado a cada afiliado.

PAMI recomienda tener siempre a mano el número de afiliación, la dirección y un teléfono de contacto al momento de comunicarse por una urgencia o emergencia. Esto permite identificar al afiliado y ubicarlo para coordinar la asistencia. Para quienes se encuentran fuera de su lugar habitual de residencia, PAMI indica comunicarse con el 911 ante una urgencia o emergencia.

Guía para cambiar de médico de cabecera o solicitar especialidades

PAMI permite cambiar de médico de cabecera desde la web. También existe la posibilidad de realizar la gestión presencialmente en una agencia. El trámite puede hacerlo el propio afiliado, su apoderado o un familiar. Si se realiza presencialmente, el organismo solicita documentación, entre ella el DNI con domicilio actualizado.

Hay que prestar atención a la fecha en la que se solicita el cambio. Si el trámite se realiza entre el 1 y el 20 del mes, la modificación se hace efectiva desde el primer día del mes siguiente. Si se inicia entre el 21 y el 30, el cambio se refleja a partir del mes subsiguiente.

En cuanto a las especialidades, PAMI implementó un sistema de libre elección que permite seleccionar especialistas y determinados centros de diagnóstico dentro de la cartilla. El primer paso consiste en solicitar al médico de cabecera una Orden Médica Electrónica (OME) para la especialidad, estudio o práctica indicada. Una vez obtenida la orden, el afiliado debe consultar la cartilla médica, seleccionar el especialista o prestador que prefiera y comunicarse con ese lugar para solicitar el turno.

Cómo realizar el seguimiento de tus solicitudes e insumos médicos

El seguimiento depende del tipo de trámite. Mi PAMI permite consultar trámites web y centraliza información relacionada con órdenes médicas, recetas, turnos y otros servicios. En el caso de los insumos médicos, PAMI avanzó con la implementación de la Orden Médica Electrónica. El sistema permite que los profesionales soliciten determinados insumos y prestaciones directamente de manera digital, evitando que el afiliado tenga que presentar formularios físicos en una agencia o UGL para iniciar el pedido.

Ante cualquier demora, el dato más importante es no iniciar gestiones diferentes sin antes identificar qué trámite está pendiente. Una emergencia médica debe resolverse mediante el teléfono correspondiente a la zona; un problema con un especialista puede requerir una OME y contacto directo con el prestador; un cambio de médico tiene su propio trámite; y la falta de un insumo puede denunciarse mediante los canales de atención de PAMI.