PAMI: cómo gestionar la credencial digital, la cartilla médica y otros trámites desde el celular + Agregar ámbito en









Los afiliados de pueden realizar consultas, acceder a la credencial digital y gestionar trámites sin salir de su casa a través de la web y la aplicación oficial.

La plataforma Mi PAMI permite consultar la cartilla médica, acceder a la credencial digital, ver recetas electrónicas y realizar diversos trámites sin necesidad de concurrir a una agencia.

PAMI avanzó en la digitalización de sus servicios, para que los afiliados puedan realizar gran parte de sus gestiones sin necesidad de asistir a una agencia. A través de la plataforma Mi PAMI, disponible tanto en su versión web como en la aplicación para celulares, es posible acceder a información médica, documentación y distintos trámites de manera rápida y segura.

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La herramienta reúne en un solo lugar la credencial digital, la cartilla médica personalizada, las recetas electrónicas, las órdenes médicas y la posibilidad de solicitar turnos para atención presencial cuando sea necesario. Además, toda la información permanece sincronizada entre la aplicación y el portal web.

De esta manera, los afiliados pueden resolver consultas habituales desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, reduciendo tiempos de espera y evitando traslados innecesarios para realizar gestiones administrativas.

Cómo obtener la credencial digital de PAMI La credencial digital reemplaza al carnet físico para la mayoría de las gestiones y puede utilizarse para identificarse en centros de salud, farmacias y prestadores habilitados. El documento está disponible dentro de la aplicación oficial Mi PAMI y también puede consultarse desde la versión web.

Para acceder por primera vez es necesario registrarse con DNI, número de trámite del documento, CUIL y otros datos personales que permiten validar la identidad del afiliado. Una vez creada la cuenta, el mismo usuario y contraseña sirven tanto para ingresar desde el celular como desde la computadora.

En caso de no utilizar la versión digital, PAMI también permite imprimir una credencial provisoria, que mantiene validez para la atención médica en los casos previstos por el organismo. Magnific Qué otros servicios ofrece la aplicación Mi PAMI Además de las funciones relacionadas con la atención médica, la aplicación permite acceder rápidamente a los números de emergencia y mantener actualizados los datos personales registrados en el organismo. También incorpora un sistema de notificaciones con novedades y avisos importantes para los afiliados. La plataforma incluye además herramientas de asistencia, como el contacto con los canales oficiales de PAMI para resolver inconvenientes relacionados con el acceso o la utilización de los distintos servicios digitales. El objetivo es centralizar la mayor cantidad posible de gestiones en un único espacio virtual. Desde el organismo recuerdan que la aplicación es completamente gratuita y debe descargarse únicamente desde las tiendas oficiales de Android o iPhone. Asimismo, advierten que PAMI nunca solicita claves personales, datos bancarios ni pagos para utilizar la plataforma, por lo que recomiendan desconfiar de enlaces recibidos por mensajes o redes sociales que no provengan de canales oficiales. La digitalización de estos servicios busca facilitar el acceso a la información y agilizar los trámites cotidianos de millones de afiliados. Con una única cuenta, los usuarios pueden administrar gran parte de sus gestiones sanitarias desde cualquier lugar, manteniendo siempre disponible la documentación necesaria para su atención médica.

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