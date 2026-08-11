Medicamentos gratis de PAMI en agosto: requisitos, topes de ingreso y cómo tramitarlos

El aumento del 1,89% aplicado a jubilaciones y pensiones en agosto modificó uno de los parámetros que usa PAMI para determinar quiénes pueden acceder al subsidio social destinado a cubrir medicamentos ambulatorios al 100% . Con la actualización del haber mínimo previsional, el límite de ingresos para solicitar esta cobertura también se incrementó.

Pero el ingreso no es el único requisito . PAMI también analiza la situación patrimonial del afiliado y establece condiciones relacionadas con la vivienda, los vehículos, la tenencia de embarcaciones o aeronaves, la contratación de una prepaga y la existencia de activos societarios.

El principal cambio para agosto está vinculado con la actualización de la jubilación mínima . PAMI establece como referencia 1,5 veces el haber mínimo previsional para determinar el límite de ingresos de quienes solicitan el subsidio social.

Como la jubilación mínima de agosto quedó en $419.775,93 , el cálculo da como resultado un máximo de $629.663,90 . Esto significa que una persona afiliada que perciba ingresos mensuales inferiores a ese monto puede solicitar la cobertura, aunque debe cumplir también con el resto de las condiciones establecidas por PAMI. No alcanza, por lo tanto, con estar debajo del límite económico.

La situación cambia cuando dentro del hogar hay una persona con Certificado Único de Discapacidad . En ese caso, PAMI contempla un límite de tres haberes mínimos previsionales , que en agosto representa $1.259.327,79 . La excepción alcanza cuando el afiliado o un miembro de su grupo conviviente es titular del CUD.

Requisitos para solicitar el subsidio social de PAMI

Para acceder al subsidio social, el afiliado debe cumplir con una serie de condiciones patrimoniales y administrativas. Los requisitos vigentes establecen que la persona no debe estar afiliada simultáneamente a una prepaga. Tampoco puede ser propietaria de más de un inmueble ni contar con activos societarios que evidencien una capacidad económica plena. También existe una condición relacionada con los automóviles: PAMI establece que el afiliado no debe poseer un vehículo con menos de diez años de antigüedad.

Existe una alternativa para quienes no cumplen con los requisitos económicos o tienen una cobertura de medicina prepaga. Si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento representa al menos el 15% del ingreso previsional mensual, el afiliado puede pedir una reconsideración para acceder a la cobertura del 100%.

En esos casos, PAMI realiza una evaluación individual que puede incluir un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica. El objetivo es determinar si la situación económica y sanitaria justifica otorgar la cobertura pese a no cumplir con alguno de los requisitos generales.

Cómo hacer el trámite de medicamentos gratuitos

El trámite para solicitar medicamentos sin cargo puede hacerse online a través de la página oficial de PAMI o de manera presencial en la agencia o UGL correspondiente. PAMI informa que la gestión presencial puede realizarse sin turno previo. Para iniciar la solicitud, el afiliado debe contar con su DNI, la credencial de PAMI y la receta electrónica de los medicamentos indicados. La receta debe haber sido emitida por un médico perteneciente al sistema de PAMI y tiene que incluir el diagnóstico presuntivo o determinado que origina la indicación. Además, PAMI puede requerir informes de estudios que respalden los diagnósticos constatados por el profesional.

Para hasta seis medicamentos, la evaluación corresponde a la UGL. Si se necesita una cantidad superior, la solicitud puede requerir una instancia adicional de evaluación por parte del nivel central de PAMI. Una vez autorizada la cobertura, el afiliado puede retirar los medicamentos en la farmacia correspondiente presentando la receta electrónica. El organismo aclara además que no es necesario renovar el trámite mientras la persona siga cumpliendo con las condiciones establecidas para el subsidio.

Límite especial de ingresos para hogares con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

La situación de los hogares donde existe un CUD merece una consideración especial porque modifica el principal límite económico del subsidio. En agosto, el tope general de $629.663,90 pasa a $1.259.327,79 cuando el afiliado o un integrante de su grupo conviviente es titular de un Certificado Único de Discapacidad. La diferencia surge de aplicar tres haberes mínimos previsionales en lugar de 1,5.

Además, el CUD modifica la regla vinculada con los vehículos. Mientras el régimen general impide acceder al subsidio a quienes tengan un auto de menos de diez años de antigüedad, PAMI contempla una excepción cuando el afiliado o un integrante conviviente posee CUD. El certificado tiene validez en todo el territorio argentino y acredita oficialmente la condición de discapacidad.